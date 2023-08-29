МНЕНИЕ ⟩ Высокомерие Каи Каллас вышло за рамки законности

Депутат Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) оценивает текущие действия премьер-министра Каи Каллас и поддерживающих ее членов правительства как попытку удушить демократию и заставить парламент молчать.
Премьер-министр Кая Каллас не пожелала дать исчерпывающие ответы на острые вопросы, возникшие в связи с продолжающимся российским бизнесом ее мужа, а также в связи с ее собственном участием в нем, что значительно подрывает репутацию и авторитет эстонского государства в глазах других стран. Мы слышали не только сплетни, но и откровенную и противоречивую ложь, а также высказывания, что это дело будто бы не касается премьера. Теперь она решила проигнорировать приглашение на совместное заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю госбюджета и антикоррупционной комиссии, где она должна была ответить на вопросы депутатов Рийгикогу.
Беспрецедентное высокомерие
Высокомерие, с которым Каллас пытается утвердить и продемонстрировать свое превосходство над Рийгикогу, является беспрецедентным. Каллас не волнует, что Эстония - парламентская страна, где правительство подчиняется парламенту, а не наоборот, и премьер-министр подотчетен парламенту. К сожалению, это далеко не первый случай, когда она отказывается принимать приглашение комиссий Рийгикогу. Каллас также отказалась прийти на заседание специальной комиссии по контролю госбюджета, где обсуждалось финансирование администрации президента. Это неслыханный случай.
Статья 22 Закона о регламенте Рийгикогу гласит, что парламентская комиссия может запросить у правительства данные, необходимые для ее работы, а также может потребовать участия министра, в том числе премьер-министра, в заседании комиссии для получения информации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Рийгикогу. Приглашенная сторона обязана явиться, дать объяснения и ответить на вопросы. Обязана!
Получается, что для избранных закон не имеет значения. Каллас и ее правительство неоднократно бросали вызов как парламентаризму, так и демократическому государству. Давайте просто вспомним прошлый год, когда Партия реформ надавила на своего партнера по коалиции и управляла страной как единственная партия, выступающая против Конституции. Или вспомним безжалостный каток в Рийгикогу этой весной, когда целый пакет различных повышений налогов, которые вступят в силу в следующем году, был продавлен с помощью увязки с вотумом доверия. И это не говоря уже о различных законопроектах, которые подрывают демократию, гражданские свободы и свободу слова.
Весьма позитивно то, что президент Карис критически отреагировал на волюнтаристский отказ Каллас прийти в парламент и подчеркнул, что задача правительственных политиков - отвечать на вопросы комиссии Рийгикогу, когда они возникают. И делать это независимо от того, возглавляет ли комиссию представитель оппозиции или коалиции. Президент подчеркнул, что решения, которые в этой ситуации оставляют Рийгикогу в стороне, создают печальный прецедент для будущего и формируют соответствующий имидж эстонской демократии.
К сожалению, президент вновь не пошел до конца и не предупредил премьер-министра о серьезных последствиях в случае того, если она продолжит игнорировать Рийгикогу, и не потребовал напрямую, чтобы Каллас предстала перед комиссией. Он не сказал, что налицо чрезвычайно серьезный конституционный кризис. Карис лишь упомянул, что в том, насколько серьезно будет воспринята проблема с Каллас и будут ли приняты правильные решения для эстонского государства, важную роль должны сыграть и партии правительственной коалиции - Партия реформ, «Ээсти 200» и социал-демократы.
Демократию душат
Похоже, его надежда на добрую волю коалиции решить проблему по-настоящему и по существу, не оправдалась. Как мы уже слышали, Партия реформ не видит никаких проблем в двуличности своего лидера, в двойных стандартах, во лжи и в игнорировании парламента. Реформисты говорят, что Каллас дала им исчерпывающие ответы. Их партнеры по коалиции, соцдемы (Осиновский) и «Ээсти 200» (Хуссар), также заявили, что не видят причин для развала правительства. Поэтому никакой проблемы как бы и нет; говоря словами самой Каллас, это всего лишь подлое нападение шакалов на нее. Ее «моральный компас» в порядке и она не собирается подавать в отставку.
Теперь же ее примеру последовала и компания Stark Logistics, которая занималась эстонско-российским бизнесом с участием мужа Каллас. Эта компания заявила, что отклоняет приглашение и не намерена принимать участие в заседаниях комиссии Рийгикогу. Это возмутительно.
Похоже, что премьер-министр и лица в ее окружении полностью потеряли чувство реальности, они заявляют о своем превосходстве, несокрушимости и неприкосновенности и намерены удержать власть любой ценой. Правительство, то есть исполнительная власть, должно подчиняться парламенту. Происходящее должно быть полностью исключено. Последствия гораздо хуже, чем просто создание прецедента на будущее и формирование плохого имиджа у эстонской демократии, как описал президент. Речь идет об удушении демократии, приведении парламента в молчаливое состояние и установлении единоличной власти правительства, или, другими словами, диктатуры. Это должно быть исключено!
Я ожидаю четкой позиции от канцлера права и более жесткой реакции от президента. Кая Каллас должна немедленно уйти в отставку! Если этого не произойдет, подавляющее большинство общества также будет ждать и от ее партнеров по коалиции подписей под вотумом недоверия премьер-министру. Кая Каллас, которая растратила кредит доверия к себе, больше не может оставаться премьер-министром.