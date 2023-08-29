МНЕНИЕ ⟩ Высокомерие Каи Каллас вышло за рамки законности

Демократию душат

Похоже, его надежда на добрую волю коалиции решить проблему по-настоящему и по существу, не оправдалась. Как мы уже слышали, Партия реформ не видит никаких проблем в двуличности своего лидера, в двойных стандартах, во лжи и в игнорировании парламента. Реформисты говорят, что Каллас дала им исчерпывающие ответы. Их партнеры по коалиции, соцдемы (Осиновский) и «Ээсти 200» (Хуссар), также заявили, что не видят причин для развала правительства. Поэтому никакой проблемы как бы и нет; говоря словами самой Каллас, это всего лишь подлое нападение шакалов на нее. Ее «моральный компас» в порядке и она не собирается подавать в отставку.

Теперь же ее примеру последовала и компания Stark Logistics, которая занималась эстонско-российским бизнесом с участием мужа Каллас. Эта компания заявила, что отклоняет приглашение и не намерена принимать участие в заседаниях комиссии Рийгикогу. Это возмутительно.

Похоже, что премьер-министр и лица в ее окружении полностью потеряли чувство реальности, они заявляют о своем превосходстве, несокрушимости и неприкосновенности и намерены удержать власть любой ценой. Правительство, то есть исполнительная власть, должно подчиняться парламенту. Происходящее должно быть полностью исключено. Последствия гораздо хуже, чем просто создание прецедента на будущее и формирование плохого имиджа у эстонской демократии, как описал президент. Речь идет об удушении демократии, приведении парламента в молчаливое состояние и установлении единоличной власти правительства, или, другими словами, диктатуры. Это должно быть исключено!