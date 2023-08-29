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Полиция: пропавший 14-летний подросток найден

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 14-летнего Саймона-Хайдро, который 18 августа уехал из Маарьямааской образовательной коллегии домой в Ярвамаа, но так и не приехал туда и не вернулся в школу.

Полиция проверила возможные места нахождения мальчика, но не смогла его найти. По словам близких, Саймон-Хайдро мог быть со своими друзьями в Пайде, Тюри, Вяэтса, а также в Тарту, Таллинне, Пярну или Кадрина.

Сегодня, 29 августа, вечером пресс-служба полиции сообщила, что полицейские нашли пропавшего подростка и с ним все в порядке. 

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