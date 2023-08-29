Работник управделами Путина. Би-би-си нашла тайный указ президента о награждении Пригожина как чиновника Кремля

Поводом для этого во всех открытых указах были «трудовые успехи» и «многолетняя добросовестная работа», награжденные были из разных сфер деятельности, конкретные достижения не уточнялись.

Но совсем иначе выглядит еще один, тайный указ Путина, который оказался в распоряжении Би-би-си.

Был ли Пригожин кремлевским чиновником

Этот указ восполняет пробел в цепочке наград «За заслуги перед Отечеством» - по правилам, утвержденным Путиным, они должны вручаться человеку от низшей степени к высшей. Поскольку низшую степень (медаль II степени) Пригожин получил в 2004 году, а более высокую (орден IV степени) в 2014-м, между ними ему полагалась медаль I степени.

Пригожин действительно получил ее по указу Путина в 2006 году.

Указ был подписан 30 октября 2006 года под номером 1199, но официально не опубликован (как и некоторые из других указов, подписанных в тот же день под номерами от 1200 до 1210). О том, что указ издан для служебного пользования, в нем ничего не говорится. Но называется указ - «О награждении государственными наградами РФ работников Управления делами президента» и, следовательно, касается исключительно этого ведомства.

Награды по этому указу получили управляющий делами президента Владимир Кожин и еще семнадцать чиновников. А также - генеральный директор компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Евгений Пригожин.