Пресс-служба Пригожина: в Петербурге прошла закрытая церемония прощания

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», - говорится в сообщении. Похоронен ли Пригожин на упомянутом кладбище, неизвестно.

На Пороховском кладбище сообщили изданию Msk1, что Евгения Пригожина похоронили около 13:00. «Так пожелали родственники», - ответили на кладбище на вопрос издания, почему о месте похорон ранее не сообщалось.

РИА Новости пишет со ссылкой на источник в окружении Пригожина, что похороны прошли, согласно пожеланиям родственников, только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей.