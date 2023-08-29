Пресс-служба Пригожина: в Петербурге прошла закрытая церемония прощания

Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила в Телеграм-канале, что прощание с Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе, прошло в закрытом формате, пишет «Медуза».
«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», - говорится в сообщении. Похоронен ли Пригожин на упомянутом кладбище, неизвестно.
На Пороховском кладбище сообщили изданию Msk1, что Евгения Пригожина похоронили около 13:00. «Так пожелали родственники», - ответили на кладбище на вопрос издания, почему о месте похорон ранее не сообщалось.
РИА Новости пишет со ссылкой на источник в окружении Пригожина, что похороны прошли, согласно пожеланиям родственников, только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей.
Информация о похоронах Евгения Пригожина оставалась засекречена. При этом в Петербурге на разных кладбищах заметили признаки подготовки к похоронам Пригожина и других погибших в авиакатастрофе 23 августа. На Северном кладбище Петербурга 29 августа простились с одним из пассажиров бизнес-джета и топ-менеджером структур Пригожина Валерием Чекаловым.