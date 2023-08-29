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Пастора, подозреваемого в супружеской измене, освободили от должности

BNS
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Яаан Таммсалу.
Яаан Таммсалу. Фото: Konstantin Sednev

Консистория Эстонской евангелической лютеранской церкви (EELK) со вторника освободила подозреваемого в супружеской измене Яана Таммсалу от должности пастора таллиннского прихода Святого Иоанна. 

Консистория Эстонской евангелической лютеранской церкви назначила его приходским священником Таллиннского пробства в подчинении пробста Яака Ауса.

Церковное руководство также решило, что пробст Яак Аус представит на следующем заседании консистории 3 октября порядок службы Яана Таммсалу в приходах Таллиннского пробства.

Пастором прихода Святого Иоанна на период со вторника по 1 сентября 2024 года назначили Эве Круус, которая ранее была заместителем пастора.

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