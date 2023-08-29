Пастора, подозреваемого в супружеской измене, освободили от должности

Консистория Эстонской евангелической лютеранской церкви назначила его приходским священником Таллиннского пробства в подчинении пробста Яака Ауса.

Церковное руководство также решило, что пробст Яак Аус представит на следующем заседании консистории 3 октября порядок службы Яана Таммсалу в приходах Таллиннского пробства.

Пастором прихода Святого Иоанна на период со вторника по 1 сентября 2024 года назначили Эве Круус, которая ранее была заместителем пастора.