Пастора, подозреваемого в супружеской измене, освободили от должности

Консистория Эстонской евангелической лютеранской церкви (EELK) со вторника освободила подозреваемого в супружеской измене Яана Таммсалу от должности пастора таллиннского прихода Святого Иоанна.
Консистория Эстонской евангелической лютеранской церкви назначила его приходским священником Таллиннского пробства в подчинении пробста Яака Ауса.
Церковное руководство также решило, что пробст Яак Аус представит на следующем заседании консистории 3 октября порядок службы Яана Таммсалу в приходах Таллиннского пробства.
Пастором прихода Святого Иоанна на период со вторника по 1 сентября 2024 года назначили Эве Круус, которая ранее была заместителем пастора.