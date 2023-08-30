Сегодня «На кухне» - бурятская активистка Анна Зуева, ведущая в Эстонии стримы о Сибири

Анна Зуева читала новости в конце 2010-х годов на местном телевидении в Улан-Удэ, занимаясь также подготовкой самостоятельных сюжетов. В 2019 году в Бурятии прошла волна протестов против фальсификаций на местных выборах, и Анна была единственной представительницей СМИ в республике, кто честно и беспристрастно освещал эти «беспорядки». После этого она сама ушла с канала АТВ, работала на общественно-правовых каналах и развивала собственные. Так появился YouTube-ресурс Zueva, который теперь записывается из Эстонии.

Мы поговорим о работе этого дистанционного бурятского СМИ, для чего его делать здесь, насколько это трудно и осмысленно. Один из важнейших фокусов канала Zueva - это огромные потери мобилизованных бурятов на фронте в Украине, что ведет, по мнению журналистки, к демонизации коренных народов России, созданию превратного образа «азиатских легионов» Путина.