Во Франции за массовые беспорядки осуждены тысячи человек

Самая большая волна городского насилия за последние 18 лет началась, когда 27 июня в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего курьера еды североафриканского происхождения.

В ответ на беспорядки, продолжавшиеся до июля, министр юстиции потребовал от судов быстрых, решительных и систематических действий, после чего многие из них рассмотрели дела, связанные с беспорядками, в срочном порядке.

Дюпон-Моретти сообщил сегодня радиостанции RTL, что из 2107 человек приговорены к тюремному заключению были 1789.

«Я просил суды быть строгими, и они были строгими, - добавил министр. - Речь шла о восстановлении правопорядка».

Дюпон-Моретти также сообщил, что за четыре ночи столкновений 20 зданий судов подверглись вандализму, что обошлось налогоплательщикам в пять миллионов евро.