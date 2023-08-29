Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 29 августа: почему Кая Каллас игнорирует парламентариев, новые эстонские супер-дроны для Украины, в гостях у спасателей и фестиваль Art of Mosh
Сегодня в выпуске:
- Кая Каллас продолжает игнорировать вызовы парламентской спецкомиссии. Но вопросов относительно бизнеса в России ее супруга меньше не становится. Что думают жители столицы о скандале вокруг премьер-министра?
- Коротко по стране: куда отправилась глава правительства вместо Рийгикогу; для кого обязательны шлемы при езде на самокатах и велосипедах; когда общественный транспорт в Пярну станет бесплатным?
- Народ Украины по-прежнему нуждается в помощи. Эстонские волонтеры собрали свыше двухсот тысяч евро и передадут украинцам два десятка новейших разведывательных дронов отечественного производства
- Спасатели крупнейшего района столицы пригласили таллиннцев в гости на День открытых дверей в рамках празднования юбилея Ласнамяэ. Вместе с ними за повседневной жизнью мужественных огнеборцев смогла понаблюдать и наша съемочная группа
- Сплав альтернативного и традиционного искусства, бесшабашное веселье и серьезные творческие увлечения - все это можно было найти на уникальном фестивале Art of Mosh, состоявшемся в столице. Наша корреспондент собрала впечатления гостей и участников
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 29 августа.