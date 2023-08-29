Горе в семье: собака стала жертвой стаи волков

«Он был пастушьей собакой и охранял овец, но он не жил в загоне для овец, он все-таки был домашней собакой», - сказал Харри Отс, добавив, что он и его семья живут в тех краях двадцать лет, но подобного никогда раньше не случалось. В семье всегда были собаки и, как всегда в деревне, они бывали на улице. «Они сами по себе не гуляли. Но австралийская пастушья собака в некотором роде охранник, и если он видел животных, то все равно гнал их», - сказал Отс и признал, что на прошлой неделе просто произошел несчастный случай.