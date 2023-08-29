Клиент Olerex негодует: на заправке вместо обычного топлива я получил нечто иное

В группе в соцсетях «Märgatud: Saaremaal» участник опубликовал пост, в котором заявил, что 25 августа на заправке Olerex в Курессааре он получил вместо обычного так называемое синее топливо.
«Удачи владельцам новых автомобилей, на случай, если наступит гарантийный случай двигателя и выяснится, что они ездили на сельскохозяйственном топливе, что запрещено. И что ж, надеемся, что ни одному клиенту не придется вдруг проходить таможенную проверку и таким образом стать участником производства», - заявил участник группы.