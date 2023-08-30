Эстония прекратила культурные отношения с Россией: что будет с Кренгольмом?

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга выразила сомнения в целесообразности финансирования проекта по созданию культурного квартала на территории Кренгольмской мануфактуры в Нарве. У жителей города это вызвало недовольство, но насколько оно справедливо и чего ждать в итоге?
Разговоры о том, чтобы вдохнуть в Кренгольмскую мануфактуру новую жизнь, ведутся давно. Еще в 2021 году проект создания культурного квартала на Кренгольме был одобрен Рийгикогу в рамках программы поддержки строительства и реконструкции объектов культуры государственного значения.
Однако, министр культуры и руководство фонда Kultuurkapital теперь ставят под сомнение реализацию проекта, о чем на прошлой неделе сообщил ERR. Postimees решил обратился к Пурга, чтобы уточнить, почему, по ее мнению, проект потерял актуальность.
«Я считаю, что проект важен, поскольку он способствует тому, чтобы сделать городское пространство Нарвы более интересным и привлекательным, повышая уровень исторического наследия и архитектуры всего комплекса. Но полномасштабная война России на Украине изменила не только ситуацию с безопасностью, но и то, как до сих пор функционировал весь наш регион Балтийского моря, включая туризм и культурные связи», - заявила министр культуры.
О важности проекта для региона и страны говорит и бывший министр культуры Пирет Хартман.
«Именно в силу сложившейся ситуации нам очень нужны инвестиции в Ида-Вирумаа и укрепление нашего общего культурного пространства. Появление любого стоящего объекта в Ида-Вирумаа будет развивать предпринимательство, предприимчивость, увеличит возможности для местных жителей, привлечет новых и создаст более качественное и достойное место для жизни», - заявила Хартман. В этом отношении, уверена бывший министр культуры, Кренгольм имеет не только огромное символическое значение, но и большой потенциал.
По мнению Пурга, концепция культурного квартала, бизнес-цели и программа которого во многом строились на продолжении культурных связей с Россией, устарела из-за сложившейся ситуации в сфере безопасности. «Эстония прекратила все культурные отношения с Россией, и поэтому организаторам проекта необходимо найти новую модель работы. Можно привлечь наших южных и северных соседей», - добавила министр.
«Россия, безусловно, была важным рынком, и заменить ее нелегко, но, конечно, не невозможно. Мы могли бы обратить внимание на Финляндию, на других соседей, ориентироваться на внутренних туристов», - вторит ей Хартман.
Однако Яанус Микк, руководитель владеющей Кренгольмом компании Narva Gate, совершенно внезапно заявил, вопреки своему предыдущему комментарию для ERR, что в бизнес-плане культурного квартала учитывалась только 5%-ная доля российских туристов, поскольку Россия всегда была непредсказуема.
Но тогда почему проект теряет свою актуальность, если ставки изначально не были сделаны на российский рынок? На этот вопрос руководитель Narva Gate ответа не дал, просто выразив надежду, что «война когда-нибудь закончится».
«Проект развития Кренгольма не откладывается на будущее, мы регулярно занимаемся им, просто временные рамки могут сдвигаться. Точную временную перспективу на будущее определить сложно, поскольку не все процессы находятся под нашим контролем», - заявил Микк.
За такой туманной формулировкой может крыться что угодно, но становится ясно, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать, что Кренгольм превратится в нарвский Теллискиви. Однако, призрачная надежда на «прекрасное далеко» все-таки есть.
«Осенью 2021 года Рийгикогу утвердил пять объектов культуры национального значения, в список которых вошел Кренгольм. Все эти объекты являются приоритетными для государства, и их строительство будет поддерживаться через Культурный фонд. Этот план не изменился и может быть изменен Рийгикогу только в случае необходимости», - отметила Пурга.
По словам премьер-министра, в проекте, представленном в комиссию по культуре Рийгикогу, от Капитала культуры Эстонии требуется инвестиционная поддержка в размере 15 млн. евро. Однако стоимость проекта на сегодняшний день может измениться.