Эстония прекратила культурные отношения с Россией: что будет с Кренгольмом?

Дни оперы на территории Кренгольмской мануфактуры. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По мнению Пурга, концепция культурного квартала, бизнес-цели и программа которого во многом строились на продолжении культурных связей с Россией, устарела из-за сложившейся ситуации в сфере безопасности. «Эстония прекратила все культурные отношения с Россией, и поэтому организаторам проекта необходимо найти новую модель работы. Можно привлечь наших южных и северных соседей», - добавила министр.

«Россия, безусловно, была важным рынком, и заменить ее нелегко, но, конечно, не невозможно. Мы могли бы обратить внимание на Финляндию, на других соседей, ориентироваться на внутренних туристов», - вторит ей Хартман.

Однако Яанус Микк, руководитель владеющей Кренгольмом компании Narva Gate, совершенно внезапно заявил, вопреки своему предыдущему комментарию для ERR, что в бизнес-плане культурного квартала учитывалась только 5%-ная доля российских туристов, поскольку Россия всегда была непредсказуема.

Но тогда почему проект теряет свою актуальность, если ставки изначально не были сделаны на российский рынок? На этот вопрос руководитель Narva Gate ответа не дал, просто выразив надежду, что «война когда-нибудь закончится».

«Проект развития Кренгольма не откладывается на будущее, мы регулярно занимаемся им, просто временные рамки могут сдвигаться. Точную временную перспективу на будущее определить сложно, поскольку не все процессы находятся под нашим контролем», - заявил Микк.

За такой туманной формулировкой может крыться что угодно, но становится ясно, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать, что Кренгольм превратится в нарвский Теллискиви. Однако, призрачная надежда на «прекрасное далеко» все-таки есть.

«Осенью 2021 года Рийгикогу утвердил пять объектов культуры национального значения, в список которых вошел Кренгольм. Все эти объекты являются приоритетными для государства, и их строительство будет поддерживаться через Культурный фонд. Этот план не изменился и может быть изменен Рийгикогу только в случае необходимости», - отметила Пурга.