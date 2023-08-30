ТРАМВАЙ РАЗДОРА ⟩ Студия Postimees: пути построили, чтобы сломать?

Почему итогом грандиозного дорожного строительства в Таллинне станет закрытие на несколько лет относительно новой трамвайной линии в аэропорт? Кто утверждает планировки без учета существующей инфраструктуры? Что предпринято во избежание пробок на дорогах столицы?