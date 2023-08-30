ТРАМВАЙ РАЗДОРА ⟩ Студия Postimees: пути построили, чтобы сломать?

Почему итогом грандиозного дорожного строительства в Таллинне станет закрытие на несколько лет относительно новой трамвайной линии в аэропорт? Кто утверждает планировки без учета существующей инфраструктуры? Что предпринято во избежание пробок на дорогах столицы?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите интервью в 13:00!
- Таллинн на два года остановит трамвайное сообщение с аэропортом. Почему город допустил такую ситуацию?
- Чем объясняется полная несогласованность в действиях Таллинна и Rail Baltica?
- Кто утверждал планировку тоннеля и терминала без учета существующей инфраструктуры?
- Понесет ли кто-то ответственность за то, что туннель не вписался в терминал?
- Во сколько обошлась прокладка путей в аэропорт? И сколько еще будет потрачено?
- Не повторится ли нечто подобное с тем, что сейчас строится в центре города?
- Как Таллинн подготовил дороги к 1 сентября?
- Что предпринято во избежание пробок?
- Выйдут ли в День знаний на перекрестки регулировщики?