Ср, 30.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ТРАМВАЙ РАЗДОРА ⟩ Студия Postimees: пути построили, чтобы сломать?

13:00 Владимир Свет
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments

Почему итогом грандиозного дорожного строительства в Таллинне станет закрытие на несколько лет относительно новой трамвайной линии в аэропорт? Кто утверждает планировки без учета существующей инфраструктуры? Что предпринято во избежание пробок на дорогах столицы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите интервью в 13:00!

  • Таллинн на два года остановит трамвайное сообщение с аэропортом. Почему город допустил такую ситуацию?
  • Чем объясняется полная несогласованность в действиях Таллинна и Rail Baltica?
  • Кто утверждал планировку тоннеля и терминала без учета существующей инфраструктуры?
  • Понесет ли кто-то ответственность за то, что туннель не вписался в терминал?
  • Во сколько обошлась прокладка путей в аэропорт? И сколько еще будет потрачено?
  • Не повторится ли нечто подобное с тем, что сейчас строится в центре города?
  • Как Таллинн подготовил дороги к 1 сентября?
  • Что предпринято во избежание пробок?
  • Выйдут ли в День знаний на перекрестки регулировщики?
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх