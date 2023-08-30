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ТРАМВАЙ РАЗДОРА ⟩ Вице-мэр Свет: Rail Baltica ошибается либо лжет, два с лишним года – это из-за них

Пути передвинут не за счет таллиннцев!
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Не трагедия! Траекторию изменят за деньги ЕС
  • Таллинн не мог запретить строить терминал
  • Проект трамвая утверждался при Сависааре

Почему итогом грандиозного дорожного строительства в Таллинне станет закрытие на два с половиной года относительно новой трамвайной линии в аэропорт? Кто утверждает планировки без учета существующей инфраструктуры? Что предпринято для ликвидации пробок на дорогах столицы?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Фрагмент беседы:

– Таллинн на два с лишним года остановит трамвайное сообщение с аэропортом. Опять? Почему город допустил такую ситуацию?

– Давайте разберемся, что на самом деле произошло. Как известно, в этом году компания Rail Baltic Estonia, полностью принадлежащая государству, начнет строить в квартале Юлемисте терминал будущей железной дороги Rail Baltica. Общественность знала, что в рамках этого проекта придется перестраивать территорию от Петербургского шоссе до железной дороги, что повлечет за собой остановку трамвайного сообщения. В ходе строительства Rail Baltica трамвайная линия будет спрямлена.

– При этом никто не уточнял, что трамвайное сообщение с аэропортом прервется на два с лишним года и пути придется передвинуть…

– Информация о том, что изменится траектория трамвая и петля вокруг центра T1 исчезнет, была публичной больше двух лет.

– В то время, когда Таллинн прокладывал трамвайную линию в аэропорт, вам было известно, что построенные пути придется сломать?

– Нет. Напомню, что трамвайную линию в аэропорт проложили в 2017 году. В это время детальной планировки Rail Baltica еще не существовало. Кроме того, важен и другой момент. Трамвайная линия в аэропорт и порт, а также терминал Rail Baltica строятся за деньги европейского налогоплательщика, а не за счет таллиннцев. И в тот раз, и в этот. Разумеется, есть и самофинансирование.

Когда в 2017 году прокладывали трамвайные пути в аэропорт, никто еще не подозревал, что траекторию удастся спрямить. Подчеркну, что длительный перерыв в трамвайном сообщении обусловлен не тем, что надо передвинуть пути - эта работа не займет даже девяти месяцев. Дело в том, что для того, чтобы построить терминал Rail Baltica, необходимо вскрыть трамвайный туннель под железной дорогой, укрепив его стены и несущие конструкции.

Для города стало сюрпризом, что сообщение остановится не на девять или двенадцать месяцев, как изначально планировалось, а на два с половиной года.

– Почему Rail Baltica утверждает, что за этим стоит желание Таллинна?

– Думаю, что Rail Baltica ошибается либо лжет. Накануне утром у нас было совещание с вице-канцлером Министерства климата и с главой Rail Baltica Анваром Салометсом, где стороны подтвердили, что длительная остановка сообщения связана в первую очередь не с требованием города о выпрямлении траектории трамвая, а с тем, что по-другому терминал невозможно построить.

Rail Baltica ошибается либо лжет. Длительный перерыв обусловлен отнюдь не требованиями Таллинна. 

Город ничего не может поделать! Нельзя запретить строить терминал Rail Baltica – один из крупнейших стратегически важных объектов Эстонии на ближайшее десятилетие.

– Кто утверждал планировку без учета существующей инфраструктуры? Кто допустил, что всё недавно построенное придется сломать?

– Это вопрос к предпредыдущему мэру Таллинна Эдгару Сависаару. Земля ему пухом! Проект утверждался в то время, когда он руководил мэрией Таллинна.

– То есть, это зона ответственности Таллинна?

– Это была таллиннская зона ответственности. В 2013–15 годах никто не мог предположить, как будет выглядеть будущий терминал Rail Baltica.

Перестройка путей – не такая уже большая трагедия. Таллиннский налогоплательщик от этого ничего не потеряет!

Сколько стоила прокладка путей и сколько еще будет потрачено – пусть комментирует Rail Baltica. Это не наше дело!

– А сколько стоят муки таллиннцев, которые пол-лета сидели вообще без трамвайного сообщения и еще 2,5 года не будут иметь возможности отправиться на трамвае в аэропорт?

– Это абстрактно-риторический вопрос. Город, как только понял, что трамвайное сообщение с аэропортом прервется на 2,5 года, встретился со всеми участниками процесса и договорился об усилении автобусного сообщения на этом направлении.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: трамвайные пути построили, чтобы сломать?
Студия Postimees: трамвайные пути построили, чтобы сломать? Фото: Madis Veltman
  • Таллинн на два года остановит трамвайное сообщение с аэропортом. Почему город допустил такую ситуацию?
  • Чем объясняется полная несогласованность в действиях Таллинна и Rail Baltica?
  • Кто утверждал планировку тоннеля и терминала без учета существующей инфраструктуры?
  • Понесет ли кто-то ответственность за то, что туннель не вписался в терминал?
  • Во сколько обошлась прокладка путей в аэропорт? И сколько еще будет потрачено?
  • Не повторится ли нечто подобное с тем, что сейчас строится в центре города?
  • Как Таллинн подготовил дороги к 1 сентября?
  • Что предпринято во избежание пробок?
  • Выйдут ли в День знаний на перекрестки регулировщики?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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