ТРАМВАЙ РАЗДОРА ⟩ Вице-мэр Свет: Rail Baltica ошибается либо лжет, два с лишним года – это из-за них

Когда в 2017 году прокладывали трамвайные пути в аэропорт, никто еще не подозревал, что траекторию удастся спрямить. Подчеркну, что длительный перерыв в трамвайном сообщении обусловлен не тем, что надо передвинуть пути - эта работа не займет даже девяти месяцев. Дело в том, что для того, чтобы построить терминал Rail Baltica, необходимо вскрыть трамвайный туннель под железной дорогой, укрепив его стены и несущие конструкции.
Для города стало сюрпризом, что сообщение остановится не на девять или двенадцать месяцев, как изначально планировалось, а на два с половиной года.
– Почему Rail Baltica утверждает, что за этим стоит желание Таллинна?
– Думаю, что Rail Baltica ошибается либо лжет. Накануне утром у нас было совещание с вице-канцлером Министерства климата и с главой Rail Baltica Анваром Салометсом, где стороны подтвердили, что длительная остановка сообщения связана в первую очередь не с требованием города о выпрямлении траектории трамвая, а с тем, что по-другому терминал невозможно построить.
Rail Baltica ошибается либо лжет. Длительный перерыв обусловлен отнюдь не требованиями Таллинна.
Город ничего не может поделать! Нельзя запретить строить терминал Rail Baltica – один из крупнейших стратегически важных объектов Эстонии на ближайшее десятилетие.
– Кто утверждал планировку без учета существующей инфраструктуры? Кто допустил, что всё недавно построенное придется сломать?
– Это вопрос к предпредыдущему мэру Таллинна Эдгару Сависаару. Земля ему пухом! Проект утверждался в то время, когда он руководил мэрией Таллинна.