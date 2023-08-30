ТРАМВАЙ РАЗДОРА ⟩ Вице-мэр Свет: Rail Baltica ошибается либо лжет, два с лишним года – это из-за них

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Фрагмент беседы:

– Таллинн на два с лишним года остановит трамвайное сообщение с аэропортом. Опять? Почему город допустил такую ситуацию?

– Давайте разберемся, что на самом деле произошло. Как известно, в этом году компания Rail Baltic Estonia, полностью принадлежащая государству, начнет строить в квартале Юлемисте терминал будущей железной дороги Rail Baltica. Общественность знала, что в рамках этого проекта придется перестраивать территорию от Петербургского шоссе до железной дороги, что повлечет за собой остановку трамвайного сообщения. В ходе строительства Rail Baltica трамвайная линия будет спрямлена.

– При этом никто не уточнял, что трамвайное сообщение с аэропортом прервется на два с лишним года и пути придется передвинуть…

– Информация о том, что изменится траектория трамвая и петля вокруг центра T1 исчезнет, была публичной больше двух лет.

– В то время, когда Таллинн прокладывал трамвайную линию в аэропорт, вам было известно, что построенные пути придется сломать?