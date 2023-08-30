Опрос показал, какие ситуации на дорогах больше всего раздражают водителей Эстонии

Результаты исследования говорят о том, что треть водителей не выносят, когда другие водители кричат что-то или жестикулируют в их сторону. 18% водителей не переносят, когда им сигналят. И все же 43% водителей признались, что они сами жестикулируют или кричат в сторону других водителей, а 84% сказали, что иногда сигналят. Чаще всего (61%) это делается, когда кто-то совершает опасный маневр или игнорирует красный сигнал светофора. Треть водителей дают сигнал, если другой водитель недостаточно быстро реагирует на зеленый сигнал светофора.

«Видя, что людей больше нервируют крики в их адрес, возможно, разумнее ограничиться коротким сигналом как знаком того, что кто-то совершает опасный маневр. То, что кто-то немного медленнее начинает движение, не означает, что ему обязательно следует сигналить. Здесь мы опять возвращаемся к планированию, о котором уместно вспомнить в связи с начинающимся учебным годом – иногда разумнее смириться с небольшим опозданием или просто выехать пораньше. Эмоции в дорожном движении могут привести к несчастному случаю, к тому же, как показывает исследование, они не нравятся и другим участникам движения», - добавил Крууз.

Если сравнивать культуру дорожного движения в странах Балтии, можно заметить, что, несколько неожиданно, водители в Эстонии эмоциональнее других, особенно в пробках. Эстонских водителей больше, чем их южных соседей, нервирует, например, когда кто-то неожиданно перестраивается в их ряд, втискивается в условиях пробки или мешает перестроиться в другой ряд. Водителей в Латвии нервируют, скорее, медленные или неожиданно тормозящие водители. А вот водителей в Литве больше других раздражают двигающиеся между машинами велосипеды, мопеды и мотоциклы.