Беспилотники ударили по аэропорту в Пскове

С начала лета атаки дронов на объекты в глубине территории РФ участились. Так, в мае на Москву было совершено две таких атаки, а в июле и августе по объектам в столице дроны пытались ударить более пяти раз за месяц. Отдельными случаями стали атаки БПЛА в одно и то же здание делового центра «Москва-сити».

Киев не берет на себя ответственность за атаки

Официальные лица в РФ неоднократно называли подобные инциденты «попытками террористических атак» со стороны Украины. При этом Киев не подтвердил свою причастность ни к одной из атак БПЛА, а советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк даже утверждал, что атаки могли быть совершены с помощью дронов, которые изготавливают в РФ.