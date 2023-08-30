Рейтинги: между Партией реформ и EKRE сохраняется минимальный разрыв

Согласно последнему опросу, проведенному социологической фирмой Norstat, Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг политических сил, но отрыв от находящейся на второй строчке EKRE сохраняется минимальным.
Согласно свежим данным, 24,9% опрошенных поддерживают Партию реформ, 23,6% - оппозиционную Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 17,9 – Центристскую партию.
За прошедшую неделю существенных изменений в поддержке политических партий не произошло. Четырехнедельное падение Партии реформ прекратилось, и партия премьер-министра опережает EKRE на 1,3 процентных пункта. Занимающая второе место EKRE опережает занимающую третье место Центристскую партию на 4,4 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют входящая в коалицию Социал-демократическая партия (10,3%), оппозиционная партия «Отечество» (10,2%) и «Ээсти 200» (8,4%).
Партии правящей коалиции поддерживают 43,6% респондентов, а оппозиционные - 51,7%.