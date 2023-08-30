Рейтинги: между Партией реформ и EKRE сохраняется минимальный разрыв

За прошедшую неделю существенных изменений в поддержке политических партий не произошло. Четырехнедельное падение Партии реформ прекратилось, и партия премьер-министра опережает EKRE на 1,3 процентных пункта. Занимающая второе место EKRE опережает занимающую третье место Центристскую партию на 4,4 процентных пункта.