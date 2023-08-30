Правление Партии реформ обсудит разразившийся вокруг Каи Каллас скандал

По словам члена правления Партии реформ Марко Михкельсона, руководство реформистов соберется на очередное заседание 8 сентября и обсудит в том числе скандал, связанный с российским бизнесом супруга председателя партии и премьер-министра Каи Каллас, сообщая Rus.ERR.
«8 сентября будет заседание правления, и я думаю, что этот вопрос там тоже обязательно будет обсуждаться. И я думаю, что Кая также даст там ответы на все возникшие вопросы, - так, как она ежедневно разъясняет», - сказал Михкельсон в среду в передаче Terevisioon на телеканале ETV.
При этом председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам заявил, что, по его мнению, скандал с Каллас никак не скажется на авторитете Эстонии на международном уровне в вопросе поддержке Украины.