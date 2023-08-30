Правление Партии реформ обсудит разразившийся вокруг Каи Каллас скандал

«8 сентября будет заседание правления, и я думаю, что этот вопрос там тоже обязательно будет обсуждаться. И я думаю, что Кая также даст там ответы на все возникшие вопросы, - так, как она ежедневно разъясняет», - сказал Михкельсон в среду в передаче Terevisioon на телеканале ETV.