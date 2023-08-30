Итоги лета ⟩ На этом таллиннском пляже общественный порядок нарушили почти тысячу раз

На пляже Штромка головной боли береговой охране G4S по-прежнему добавляют люди, приходящие на пляж со стеклотарой и животными. Работающая на пляже Штромка почти девять лет Элис Отть рассказала, улучшилась ли ситуация.
Отть отметила, что за девять лет пляж Штромка очень изменился – несомненно, в лучшую сторону. Это подтверждает и статистика: случаев нарушения общественного порядка стало меньше. «Видимо, люди поняли, что можно делать на пляже, а что – нет. Мы рады видеть, что люди действительно все больше заботятся о том, что их окружает. Посетители пляжа стали меньше мешать другим отдыхающим, я имею в виду поведение людей, употребивших алкоголь, и громкую музыку», – сказала Отть.
Этим летом погода не слишком баловала любителей пляжного отдыха. Вторая половина июня выдалась жаркой, а в июле и августе пляжная погода была нечасто – и это одна из причин, почему и обстановка на пляже была спокойнее.
С каждым годом ситуация на пляже Штромка улучшается, необычные случаи больше не происходят здесь ежедневно. При этом Отть подчеркнула, что самой страшной проблемой по-прежнему остается то, что дети теряются на пляже. В этом году на Штромке потерялись и, к счастью, нашлись восемь детей.
Напоминаем еще раз, что детям младше 12 лет запрещено находиться на пляже без взрослых. Дети не чувствуют опасности ни на суше, ни в воде, ответственность за их безопасность несут родители. Отправляясь с ребенком на пляж, следует учитывать, что это будет не ленивый отдых, а постоянный зрительный контакт с ребенком, чтобы знать, где он и что делает. Сейчас используется все больше надувных плавсредств, на которых детей ветром уносит на глубину. Так что дети – главная группа риска: они могут потеряться, также с ними может произойти несчастный случай на воде.
«Мы раздаем детям ленты-браслеты, так что каждый родитель, придя на пляж, может попросить у старшего пляжа такой браслет и написать на нем свои контактные данные», – добавила Отть.
Оглядываясь на годы работы на Штромке, Отть привела самый запомнившийся случай: четыре года назад жарким летним днем одна женщина пришла на многолюдный пляж со своей двухметровой змеей. Страсти разгорелись нешуточные – как среди отдыхающих, так и в команде береговой охраны.
Что можно было бы улучшить? Отть уверенно заявляет, что люди могли бы больше заботиться друг о друге и замечать, что происходит вокруг. Увидев ребенка, который бродит один, обязательно надо вмешаться и спросить, где его родители. Также посетителям пляжа стоит больше следить за тем, чтобы их действия не мешали другим отдыхающим и все, что приносится на пляж, находило и обратную дорогу с пляжа.
В этом сезоне береговая охрана G4S зарегистрировала на пляже Штромка более 900 случаев нарушения общественного порядка. Основные нарушения на Штромке – как и на остальных таллиннских пляжах – стеклотара и домашние животные.