Итоги лета ⟩ На этом таллиннском пляже общественный порядок нарушили почти тысячу раз

Отть отметила, что за девять лет пляж Штромка очень изменился – несомненно, в лучшую сторону. Это подтверждает и статистика: случаев нарушения общественного порядка стало меньше. «Видимо, люди поняли, что можно делать на пляже, а что – нет. Мы рады видеть, что люди действительно все больше заботятся о том, что их окружает. Посетители пляжа стали меньше мешать другим отдыхающим, я имею в виду поведение людей, употребивших алкоголь, и громкую музыку», – сказала Отть.

Этим летом погода не слишком баловала любителей пляжного отдыха. Вторая половина июня выдалась жаркой, а в июле и августе пляжная погода была нечасто – и это одна из причин, почему и обстановка на пляже была спокойнее.

С каждым годом ситуация на пляже Штромка улучшается, необычные случаи больше не происходят здесь ежедневно. При этом Отть подчеркнула, что самой страшной проблемой по-прежнему остается то, что дети теряются на пляже. В этом году на Штромке потерялись и, к счастью, нашлись восемь детей.