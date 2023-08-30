Telia закроет сеть 3G в Таллинне

Поскольку это самый густонаселенный район в Эстонии, сеть 3G в столице будет отключаться поэтапно в течение четырех дней, то есть c 4 по 7 сентября.

Таллинн станет четвертым регионом, в котором закроется сеть 3G Telia. Ранее 3G отключили в Ляэнемаа, Рапламаа и Пярнумаа, а также Харьюмаа.

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, предприятие начало отключать сети 3G в тех регионах, где был самый низкий процент пользователей старых сетей, то есть 2G и 3G, и где большинство клиентов используют телефоны с поддержкой VoLTE, которые позволяют звонить в сети 4G.

«Вскоре наши клиенты в Таллинне также смогут пользоваться самой современной мобильной услугой Telia, где основная нагрузка ложится на использование более новых технологий 4G и 5G. В дополнение к ним продолжит функционировать сеть Telia 2G, в которую мы добавим больше объемов для звонков», – сказал Виссе.

Telia подчеркивает, что практически нет телефонов, которые придут в негодность после закрытия сети 3G. Телефоны, которые могут работать как в сетях 2G, так и в сетях 3G, после закрытия сети 3G продолжат работать в сети 2G Telia. Это означает, что с этими телефонами по-прежнему будет возможно звонить, отправлять сообщения и принимать звонки.