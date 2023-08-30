Telia закроет сеть 3G в Таллинне

На следующей неделе Telia приступит к закрытию сети 3G в Таллинне. Столичная сеть 3G будет отключаться постепенно в течение четырех дней.
Поскольку это самый густонаселенный район в Эстонии, сеть 3G в столице будет отключаться поэтапно в течение четырех дней, то есть c 4 по 7 сентября.
Таллинн станет четвертым регионом, в котором закроется сеть 3G Telia. Ранее 3G отключили в Ляэнемаа, Рапламаа и Пярнумаа, а также Харьюмаа.
По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, предприятие начало отключать сети 3G в тех регионах, где был самый низкий процент пользователей старых сетей, то есть 2G и 3G, и где большинство клиентов используют телефоны с поддержкой VoLTE, которые позволяют звонить в сети 4G.
«Вскоре наши клиенты в Таллинне также смогут пользоваться самой современной мобильной услугой Telia, где основная нагрузка ложится на использование более новых технологий 4G и 5G. В дополнение к ним продолжит функционировать сеть Telia 2G, в которую мы добавим больше объемов для звонков», – сказал Виссе.
Telia подчеркивает, что практически нет телефонов, которые придут в негодность после закрытия сети 3G. Телефоны, которые могут работать как в сетях 2G, так и в сетях 3G, после закрытия сети 3G продолжат работать в сети 2G Telia. Это означает, что с этими телефонами по-прежнему будет возможно звонить, отправлять сообщения и принимать звонки.
Немного сложнее обстоит дело с использованием мобильного интернета, поскольку сеть 2G не позволяет предлагать такие скорости передачи данных, как, например, 3G. Поэтому Telia призывает своих клиентов, которые до сих пор используют устройства 2G/3G, переходить на более новые устройства с поддержкой 4G/5G с VoLTE. Это даст клиенту уверенность в том, что телефон сможет обеспечивать качественные звонки и передачу данных и после закрытия сети 3G.
По состоянию на конец августа звонки VoLTE или 4G уже составляют почти 75 процентов от общего объема звонков Telia, при этом доля звонков VoLTE постоянно растет.
Telia персонально информирует всех клиентов, которых непосредственно затрагивает отключение сети 3G. Для всех этих клиентов в самообслуживании Telia опубликована подробная информация о том, какие телефоны рекомендуется заменить. Клиент может найти соответствующую информацию, войдя в самообслуживание Telia и перейдя в раздел Предложения > Персональные предложения, где также можно увидеть специальные предложения на телефоны VoLTE.
С 2021 года в собственный ассортимент товаров Telia входят только мобильные телефоны с поддержкой VoLTE (как кнопочные, так и смартфоны).
Подробнее об услуге Telia VoLTE можно прочитать на веб-сайте Telia. В интернет-магазине Telia можно ознакомиться со всеми предлагаемыми моделями смартфонов и кнопочных телефонов с поддержкой VoLTE.