По уровню цен Эстония наступает на пятки богатой Швейцарии

Швейцария – одна из самых дорогих стран мира, но по уровню цен Эстония начинает догонять альпийскую страну. Однако зарплаты в двух странах отличаются как небо и земля.
Швейцария всегда входит в первую тройку самых дорогих стран мира. Стоимость жизни в стране непомерно высока, но и доходы населения тоже. Хотя столицей страны является Берн, большая часть экономики сосредоточена в Цюрихе.
Этот город, размером с Таллинн (443 037 жителей в 2022 году), вошел в историю в этом году, введя минимальную заработную плату для своих жителей. Теперь за полный рабочий день никто не может получать меньше 4100 франков в месяц, или 23 франка в час. В настоящее время обменный курс таков, что за один евро дают 0,955 франка.
Разные налоговые ставки
Согласно данным, опубликованным в июне в газете Neue Zürcher Zeitung, медианная зарплата в Цюрихе составляет 8000 франков – ровно половина зарабатывает больше этого значения, а половина меньше. Если воспользоваться цюрихским калькулятором зарплат, из этих 8000 франков на руки вы получите 6148 франков. В швейцарских кантонах, или, говоря по-нашему, провинциях, действуют разные налоговые ставки, поэтому данный расчет нельзя распространить на всю страну. На расчет также влияют возможные льготы.
Эстонец, живущий в Цюрихе и получающий среднюю зарплату, сказал, что после оплаты счетов за аренду, а также с учетом расходов на еду, развлечения и поездки, сумма, которая остается у него на руках, больше зарплаты, которую он мог бы получать в Эстонии.
Швейцария входит в тройку самых дорогих стран
Различные порталы пытались составить рейтинг самых дорогих стран мира, и, несмотря на то, что тройка лидеров меняется, Швейцарии по-прежнему удается войти в топ-3.
В этом году рейтинг стран попыталась составить компания Numbeo.
Немецкий финансовый портал finanzen.net, ссылаясь на результаты исследования, отметил, что в этом году на первом месте оказались Бермудские острова. За ними следуют Швейцария – второе место и Гонконг – третье. Норвегия заняла лишь седьмое место.
Жители Цюриха жалуются, что самой большой проблемой является поиск жилья. Большинство людей живет в съемных квартирах, избытка которых не наблюдается. Нехватка жилья приводит к росту цен. По данным портала недвижимости Immomapper, средняя стоимость аренды квартиры в Цюрихе в августе этого года составляла 35,6 франка за квадратный метр. Однако, как показывают объявления на портале недвижимости, разница с Таллинном не очень велика: например, двухкомнатную квартиру площадью 30 кв. м можно снять за 750 франков в месяц.
Чем ближе к центру города, тем выше цены, достигая отметки 1100 франков. Цены на двухкомнатные квартиры начинаются, как правило, от 1500 франков в месяц. Главная проблема – нехватка квартир для желающих. Для сравнения, в Таллинне квартиру можно арендовать примерно за 13-15 евро за квадратный метр. Если прибавить к этому коммунальные платежи, которые могут достигать нескольких сотен евро, то отметка в 1000 евро будет быстро достигнута.
При сравнении швейцарской и эстонской арендной платы следует иметь в виду, что швейцарская аренда – это так называемая «горячая аренда», в которую уже включены коммунальные платежи, рассчитываемые раз в год. За электроэнергию нужно платить отдельно, но, например, в квартире площадью 70 кв. м на двух человек электричество стоит около 30 франков в месяц.
Цены на продукты питания зависят от того, куда вы пойдете – в дискаунтер или в дорогой магазин. Если отслеживать льготные предложения, можно уложиться менее чем в 400 франков в месяц. Например, в магазине Migros хлеб весом 380 грамм стоит 2,8 франка. Мягкая 500-граммовая квадратная булка стоит 3,9 франка. Килограмм хлеба в пекарне обойдется вам в 4,8 франка.
Швейцария славится своим сыром, который продается по цене от 17 франков за килограмм. В Эстонии за такие деньги можно купить самый качественный сыр. Расфасованный в магазине сыр Грюйер стоит 2,2 франка за 100 граммов. Для сравнения: в Эстонии цены на сыр обычно начинаются от 12 евро за килограмм. Однако килограмм того же сыра Грюйер стоит в Эстонии не менее 40 евро. Мясо, напротив, в Швейцарии дороже, чем в Эстонии: 100 граммов говяжьего фарша с экологической маркировкой стоят 2,6 франка.
По уровню цен в местах общепита Таллинн наступает на пятки Цюриху. В ресторанах в центре города большие стейки стоят от 20 франков, прохладительные напитки – около 5 франков, а кофе в кафе – 4-5 франков. Цены могу быть и гораздо выше, тут предела нет. Если вы хотите сэкономить: уличная еда и всевозможные бутерброды доступны в изобилии.
В Цюрихе городское движение организовано так, что можно обойтись без автомобиля. Месячный проездной на общественный транспорт стоит 82 франка, а годовой – около 800 франков. Он будет действовать в двух зонах: чем больше зон вы пересекаете, тем дороже. Остальная часть Швейцарии также настолько хорошо снабжена железнодорожным и автобусным сообщением, что любой человек, не имеющий автомобиля, не будет испытывать острой необходимости в нем.
Поездки по Швейцарии на поездах обойдутся значительно дешевле, если приобрести, например, карточку halbtax, дающую 50-процентную скидку на проезд. Если вы часто путешествуете, то можно приобрести всешвейцарский годовой абонемент – он стоит около 4000 франков, а ездить можно сколько угодно. В остальном железнодорожные билеты в Швейцарии не самые дешевые: например, поездка из Цюриха в столицу страны Берн стоит 51 франк.
Своеобразное медицинское страхование
В Швейцарии действует иная система медицинского страхования: вы должны сами выбрать медицинскую страховку и решить, какие услуги вам нужны. Для детей существуют отдельные тарифы. Как правило, в случае услуг медицинского страхования существует своего рода самоответственность: например, 2500 франков в год. Это означает, что за некоторые услуги вы должны сами заплатить эту сумму, прежде чем больничная касса произведет оплату.
При базовом пакете услуг необходимо платить около 300-400 франков в месяц. Однако это в первую очередь касается молодых людей. Чем старше вы становитесь или чем чаще болеете, тем больше вам приходится платить за медицинское страхование. В Эстонии человек имеет право на медицинскую страховку, если он ежемесячно платит не менее 215,82 евро соцналога. Ставка социального налога составляет 33% от брутто-зарплаты человека, поэтому чем больше человек зарабатывает в Эстонии, тем больше он отчисляет в фонд страхования на случай болезни.