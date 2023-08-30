По уровню цен Эстония наступает на пятки богатой Швейцарии

Швейцария всегда входит в первую тройку самых дорогих стран мира. Стоимость жизни в стране непомерно высока, но и доходы населения тоже. Хотя столицей страны является Берн, большая часть экономики сосредоточена в Цюрихе.

Этот город, размером с Таллинн (443 037 жителей в 2022 году), вошел в историю в этом году, введя минимальную заработную плату для своих жителей. Теперь за полный рабочий день никто не может получать меньше 4100 франков в месяц, или 23 франка в час. В настоящее время обменный курс таков, что за один евро дают 0,955 франка.

Разные налоговые ставки

Согласно данным, опубликованным в июне в газете Neue Zürcher Zeitung, медианная зарплата в Цюрихе составляет 8000 франков – ровно половина зарабатывает больше этого значения, а половина меньше. Если воспользоваться цюрихским калькулятором зарплат, из этих 8000 франков на руки вы получите 6148 франков. В швейцарских кантонах, или, говоря по-нашему, провинциях, действуют разные налоговые ставки, поэтому данный расчет нельзя распространить на всю страну. На расчет также влияют возможные льготы.

Эстонец, живущий в Цюрихе и получающий среднюю зарплату, сказал, что после оплаты счетов за аренду, а также с учетом расходов на еду, развлечения и поездки, сумма, которая остается у него на руках, больше зарплаты, которую он мог бы получать в Эстонии.

Швейцария входит в тройку самых дорогих стран

Различные порталы пытались составить рейтинг самых дорогих стран мира, и, несмотря на то, что тройка лидеров меняется, Швейцарии по-прежнему удается войти в топ-3.

В этом году рейтинг стран попыталась составить компания Numbeo.

Немецкий финансовый портал finanzen.net, ссылаясь на результаты исследования, отметил, что в этом году на первом месте оказались Бермудские острова. За ними следуют Швейцария – второе место и Гонконг – третье. Норвегия заняла лишь седьмое место.