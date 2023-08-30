В Тарту будут установлены сирены, оповещающие о тревоге

На закупку сирен государство выделило 4,5 миллиона евро, и они должны были быть установлены к июлю этого года.

Занимает время

Но сирен в Тарту пока нет, как и в большинстве других населенных пунктов, куда они должны были поступить. По словам руководителя проекта Спасательного департамента Тамбета Води, установка разрешенных воздушных сирен еще не началась и эти работы еще планируются.

«Временные рамки сдвинулись, и по нынешнему плану система сирен появится в Тарту к концу этого года», - сказал он.

Сирены еще не установлены, так как новую систему приходится строить с нуля, и команда проекта в самом начале не предусмотрела, что это займет гораздо больше времени, чем ожидалось.

Поиск и общение с партнерами по сотрудничеству также замедлили ход событий. «Закупка необходимых инструментов и услуг для установки заняла дополнительное время», - пояснил Води.

Однако Води не уточнил, где именно в Тарту будут установлены сирены. «Мы объявим места установки сирен, когда они будут введены в эксплуатацию», - сказал он.

Одна все-таки есть

После установки всех сирен они систематически проверяются для измерения фактического звукового диапазона.