В одной из деревень Эстонии было обнаружено крупное взрывное устройство

В волости Люганузе в Ида-Вирумаа во вторник в ходе земляных работ обнаружили стокилограммовую авиабомбу, которую саперы забрали и уничтожили.
В 16.20 в Центр тревоги поступило сообщение о крупном взрывном устройстве, обнаруженном в деревне Лохкузе волости Люганузе во время земляных работ под высоковольтной линией электропередач, передал BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра. Взрывным устройством оказалась стокилограммовая авиабомба.
Саперы на месте установили, что при определенных условиях находку можно транспортировать для уничтожения в безопасное место вдали от населенных пунктов. Поскольку взрывное устройство было крайне тяжелым, саперам помогали спасательные бригады из Кивиыли и Силламяэ. Авиабомбу уничтожили.
Саперы напоминают, что чем более ржавое взрывное устройство и в чем худшем оно состоянии, тем более оно опасно для человека. Безопасное на первый взгляд взрывное устройство может взорваться при движении, что повлечет трагические последствия. Обнаруженное взрывное устройство трогать нельзя. От движения оно может сработать. О находке нужно сообщить по номеру 112 и следовать полученным инструкциям. Кроме того, следует предупредить находящихся поблизости людей и не позволять никому приближаться к обнаруженному предмету.