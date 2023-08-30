В одной из деревень Эстонии было обнаружено крупное взрывное устройство

Саперы на месте установили, что при определенных условиях находку можно транспортировать для уничтожения в безопасное место вдали от населенных пунктов. Поскольку взрывное устройство было крайне тяжелым, саперам помогали спасательные бригады из Кивиыли и Силламяэ. Авиабомбу уничтожили.

Саперы напоминают, что чем более ржавое взрывное устройство и в чем худшем оно состоянии, тем более оно опасно для человека. Безопасное на первый взгляд взрывное устройство может взорваться при движении, что повлечет трагические последствия. Обнаруженное взрывное устройство трогать нельзя. От движения оно может сработать. О находке нужно сообщить по номеру 112 и следовать полученным инструкциям. Кроме того, следует предупредить находящихся поблизости людей и не позволять никому приближаться к обнаруженному предмету.