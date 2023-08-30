Управа района Ласнамяэ приглашает принять участие в большом велозаезде

«Ежегодно мы стараемся вносить свой вклад в развитие сети пешеходно-велосипедных дорожек. На днях было завершено строительство второй части новой такой дорожки, соединяющей парк Тондираба с улицей Валге. В будущем она должна обеспечить соединение Ласнамяэ с центром города», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что каждый заезд с Velomarket особенный, и каждый раз организаторы стараются предложить новые и интересные маршруты. Несмотря на то, что участники велозаезда не будут передвигаться по автомобильным дорогам, организаторы просят всех надеть шлем

Участники велозаезда собираются с 17:45 перед магазином Velomarket (Тяхесаю теэ, 31). Старт будет дан в 18 часов. К участию приглашаются все, у кого есть велосипед, самокат, электросамокат или электровелосипед.

Велозаезд. Фото: Lasnamäe linnaosa valitsus

«Разумеется, мы можем добиться большего, но мы хотим поощрить уже предпринятые шаги и мотивировать людей максимально использовать все эти возможности. Мы хотим показать, что ездить на велосипеде на работу и в школу уже сейчас очень просто и удобно. В начале мероприятия мы немного поговорим о велосипедном движении, а своими мыслями поделится наш гость. Приглашаем послушать и покататься», - добавил руководитель отдела маркетинга Velomarket OÜ Симо-Отть Паппэ.

Велозаезд продлится ориентировочно один час. Мероприятие бесплатное и не требует предварительной регистрации. На протяжении заезда будет несколько остановок. Длина дистанции позволит принять в нем участие всем желающим вне зависимости от возраста. Заезд проведут работники магазина Velomarket, они же сообщат всю необходимую информацию о маршруте.