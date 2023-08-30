Студентам, оставшимся без места в общежитии, придется платить вдвойне

«По состоянию на сегодняшний день, индивидуальные комнаты в общежитиях таллиннских университетов, за которые надо платить 200-250 евро в месяц, уже все распределены. Те, кому мест в общежитии не хватило, к сожалению, должны будут платить за жильё примерно в два раза больше», – поясняет Шанк.

По словам маклера, арендное жилье нижнего ценового класса, и правда стоит примерно 300-350 евро, но за эти деньги можно получить лишь крохотную квартиру площадью 20-25 квадратных метров, кроме того, к плате за аренду будут добавляться ежемесячные коммунальные платежи. К тому же, по словам Шанк, предложений квартир этой ценовой категории на рынке довольно мало.

Для тех, кто поднимет для себя предельную стоимость аренды до 400 евро в месяц, в игру вступят однокомнатные квартиры в среднем состоянии в Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ или Пыхья-Таллинне, а если очень повезёт, то даже где-нибудь близко к центру. «Примерно 500 евро в месяц - это цена, за которую можно получить либо однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом, или даже в новом доме, либо двухкомнатную в среднем состоянии. Если финансы хоть немного позволяют, люди, как правило, предпочитают все же квартиры с хорошим ремонтом, которые, соответственно, стоят дороже», - описывает ситуацию маклер 1Partner.

«При наличии подходящих компаньонов, самое выгодное по деньгам решение - снять максимально большую квартиру в старом панельном доме. Например, стать арендатором четырех комнатной квартиры в хорошем состоянии можно менее чем за тысячу евро в месяц. Если разделить эту сумму между тремя компаньонами, получится примерно по 300 евро на каждого», - говорит Шанк и подчеркивает, что в этом случае, найдя подходящее жилье, с собственником придётся заключить отдельное соглашение о таком разделении квартиры.