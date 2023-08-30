Фото ⟩ Для спасения чайки перекрыли движение по старому мосту в Пярну

В 18.49 в Центр тревоги сообщили, что на старом мосту в Пярну, судя по всему, попала в беду чайка. Птица, лапы которой застряли между двумя фонарями, не могла освободиться.

Поскольку пришлось использовать пожарную автолестницу с большим расстоянием между опорами, спасатели и полиция были вынуждены перекрыть движение по мосту в обоих направлениях. Спасатели освободили птицу и спустились с ней на мост. Одна из лап чайки немного пострадала, но она могла на нее опираться и после нескольких шагов улетела.