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Фото ⟩ Для спасения чайки перекрыли движение по старому мосту в Пярну

BNS
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Спасение чайки на мосту в Пярну.
Спасение чайки на мосту в Пярну. Фото: Pärnu Päästekomando

Во вторник вечером спасатели и полиция для помощи застрявшей между фонарными столбами на старом мосту в Пярну чайки почти на час перекрыли движение в обоих направлениях.

В 18.49 в Центр тревоги сообщили, что на старом мосту в Пярну, судя по всему, попала в беду чайка. Птица, лапы которой застряли между двумя фонарями, не могла освободиться.

Застрявшая на фонарном столбе чайка.
Застрявшая на фонарном столбе чайка. Фото: Pärnu Päästekomando

Поскольку пришлось использовать пожарную автолестницу с большим расстоянием между опорами, спасатели и полиция были вынуждены перекрыть движение по мосту в обоих направлениях. Спасатели освободили птицу и спустились с ней на мост. Одна из лап чайки немного пострадала, но она могла на нее опираться и после нескольких шагов улетела.

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