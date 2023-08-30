Посетители крупной сети быстрого питания подали иск в суд: «Меньше, чем на картинке!»

«Обвинения являются ложными», - заявил Burger King BBC.

Их конкуренты McDonald's и Wendy's также сталкиваются с судебными исками на постоянной основе в США.

В коллективном иске, поданном против Burger King, утверждается, что в рекламе Whopper показан на 35 процентов больше, чем он есть на самом деле, и что на изображении показано вдвое больше мяса в гамбургере.

В прошлом Burger King отстаивал свою позицию, говоря, что гамбургеры не обязательно должны выглядеть точно так, как на картинке.

Окружной судья США Рой Альтман заявил, что решение остается за ними.

Он не согласился с обвинениями в том, что Burger King вводит клиентов в заблуждение своей телевизионной и онлайн-рекламой.

Другие сети быстрого питания также неоднократно привлекались к ответственности за введение клиентов в заблуждение в своей рекламе.

В этом году против Taco Bell в США был подан иск, поскольку компания продает пиццу и роллы только с половиной рекламируемой начинки.