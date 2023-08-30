ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне была обнаружена многовековая лодка

«На данный момент работы по очистке лодки еще продолжаются, а потому точные выводы, к сожалению, сделать невозможно», - прокомментировал археолог Риво Бернотас. Однако он смог добавить, что, учитывая расположение лодки и морскую границу того времени, она могла быть датирована самое позднее второй половиной 17 века.

И археолог, и город Таллинн, и руководитель проекта AS Merko Ehitus Eesti Тийт Йост подчеркнули, что местоположение найденного судна не имеет никакого отношения к строительству трамвайной линии.

«Находка никак не связна с объектом трамвайной линии Ванасадама, здесь строится гостинично-офисное здание. На фото видно яму с подпорными стенками, не являющаяся частью трамвайных сооружений. На фотографии также видно, что археологические исследования продолжаются уже некоторое время», - сказал Йост.

Находка возле порта