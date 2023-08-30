ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне была обнаружена многовековая лодка

На улице Садама в Таллинне в процессе строительства гостиницы и офисного здания была обнаружена лодка, которая, по мнению археолога, может датироваться самое позднее второй половиной 17 века.
«На данный момент работы по очистке лодки еще продолжаются, а потому точные выводы, к сожалению, сделать невозможно», - прокомментировал археолог Риво Бернотас. Однако он смог добавить, что, учитывая расположение лодки и морскую границу того времени, она могла быть датирована самое позднее второй половиной 17 века.
И археолог, и город Таллинн, и руководитель проекта AS Merko Ehitus Eesti Тийт Йост подчеркнули, что местоположение найденного судна не имеет никакого отношения к строительству трамвайной линии.
«Находка никак не связна с объектом трамвайной линии Ванасадама, здесь строится гостинично-офисное здание. На фото видно яму с подпорными стенками, не являющаяся частью трамвайных сооружений. На фотографии также видно, что археологические исследования продолжаются уже некоторое время», - сказал Йост.
Находка возле порта
Напомним, весной 2022 года на улице Лоотси было обнаружено 24-х метровое затонувшее судно 14 века, которое было доставлено в летной гавани Таллинна. Помимо прочего, возле камбуза корабля был найден странный куб, который оказался уникальным в Европе компасом. Тогдашним решением Министерства культуры было выделено 510 500 евро на консервацию затонувшего корабля и строительство зала временного сохранения в летной гавани.