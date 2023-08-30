Партия EKRE требует провести внеочередные выборы

Консервативная народная партия (EKRE) выступила в среду с политическим заявлением, в котором утверждает, что Эстония оказалась в ситуации, где требуются внеочередные выборы.
По словам EKRE, на последних выборах парламента входящие в состав правящей коалиции партии добились власти с помощью лжи, скрывая свои реальные намерения и приписывая своим политическим конкурентам пророссийские взгляды.
Кроме того, Кая Каллас обвиняла предыдущего премьер-министра в желании продать Эстонию. «На прошлой неделе стало известно, что российские связи вовсе даже у премьер-министра, то есть она делала именно то, в чем беспочвенно обвиняла других. Вместо разъяснений Кая Каллас вновь попалась на лжи. Это также повлекло крупнейший репутационный ущерб на международном уровне со времен восстановления независимости Эстонии», - говорится в заявлении EKRE.
По мнению EKRE, вину главы правительства разделяет и Партия реформ, отказавшаяся обвинять своего лидера. «Это же относится и к другим участникам правящей коалиции - "Ээсти 200" и социал-демократам. На самом деле, деятельность всех партий правительства уже раньше была выгодна путинскому режиму и вредна для Украины. Крупнейший магнит голосов партии "Ээсти 200" Йоханна-Мария Лехтме присвоила пожертвованные для Украины деньги. Злоупотребление доверием эстоноземельцев, в результате которого во много раз сократились объемы пожертвований в поддержку украинской борьбы, служит целям Кремля», - отмечает EKRE.
Как утверждает партия, в интересах путинского режима действовал и председатель Социал-демократической партии, глава МВД Лаури Ляэнеметс, который впустил в Эстонию и предоставил временную и международную защиту пришедшим из Украины дезертирам, тем самым подрывая обороноспособность Украины.
«Хотя президент Украины Владимир Зеленский еще в начале российской агрессии ввел запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и позже продлил его, в результате действия правительства Эстонии и прежде всего министра внутренних дел в Эстонии может уже находиться порядка десяти тысяч дезертиров. Большинство из них прибыли через эстонско-украинскую границу. Не исключено, что одна из причин, по которой правительство отказалось закрывать восточную границу, это коммерческие интересы семьи премьер-министра», - говорится в заявлении EKRE.
EKRE подчеркнула, что в сложившейся ситуации ответственность должно принять все правительство. «Правящую коалицию поддерживает немногим больше 40 процентов избирателей и нет сомнений, что этот показатель только упадет. Это ситуация, которая никоим образом не соответствует пропорции, в которой партии представлены в парламенте, и она создает дополнительное напряжение в обществе», - считает EKRE.
«Для восстановления политического доверия Эстонии необходимы внеочередные выборы. Только так мы сможем гарантируем реальное функционирование демократии в Эстонии. Призываем всех людей Эстонии, которые не согласны с коалицией, фактически поддерживающей Путина, громко потребовать отставки нынешнего правительства и провозглашения внеочередных выборов», - говорится в заявлении EKRE.