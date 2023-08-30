Партия EKRE требует провести внеочередные выборы

«Хотя президент Украины Владимир Зеленский еще в начале российской агрессии ввел запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и позже продлил его, в результате действия правительства Эстонии и прежде всего министра внутренних дел в Эстонии может уже находиться порядка десяти тысяч дезертиров. Большинство из них прибыли через эстонско-украинскую границу. Не исключено, что одна из причин, по которой правительство отказалось закрывать восточную границу, это коммерческие интересы семьи премьер-министра», - говорится в заявлении EKRE.