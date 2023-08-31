Многие люди в Эстонии после скандала с Каей Каллас и бизнес-деятельностью ее мужа в России стали высказывать опасения, что эту историю попытается использовать в своих целях российская пропаганда, а в украинском обществе может возникнуть определенное разочарование в Эстонии. В провластных российских СМИ действительно заметны усилия по сервированию Каи Каллас как символа «лицемерия Запада» в его поддержке Украины, украинская пресса же пока воздерживается от острых оценок.
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ОБЗОР ⟩ В российских СМИ недовольство жителей Эстонии премьером подается как недовольство поддержкой Украины
После возникшего в Эстонии скандала, вызванного публикацией данных об участии мужа премьер-министра в компаниях, продолжающих предпринимательскую деятельность в России, многие оппозиционные политики поспешили указать, что эта ситуация нанесет существенный ущерб репутации Эстонии на международной арене. Кая Каллас зарекомендовала себя в мире как активнейшая сторонница максимального санкционного давления на Россию, поэтому обнародованные данные о бизнес-деятельности ее мужа очевидным образом подставили эстонского премьера под обвинения в использовании двойных стандартов.