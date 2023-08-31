После возникшего в Эстонии скандала, вызванного публикацией данных об участии мужа премьер-министра в компаниях, продолжающих предпринимательскую деятельность в России, многие оппозиционные политики поспешили указать, что эта ситуация нанесет существенный ущерб репутации Эстонии на международной арене. Кая Каллас зарекомендовала себя в мире как активнейшая сторонница максимального санкционного давления на Россию, поэтому обнародованные данные о бизнес-деятельности ее мужа очевидным образом подставили эстонского премьера под обвинения в использовании двойных стандартов.

Критики Каи Каллас на широкой основе указывали, что скандал не только подорвет авторитет Эстонии и доверие к ней со стороны союзников, но и может быть эффективно отработан в антиэстонских, антиукраинских и антизападных целях российской пропагандой, которая наверняка не упустит шанса преувеличить масштаб сомнительных бизнес-операций в России, а также с особым энтузиазмом в очередной раз подчеркнуть, что поддержка Украины со стороны европейских стран - это нечто вроде следования инструкциям из Вашингтона, а вовсе не искренний порыв политиков, отражающий волю народов Европы.