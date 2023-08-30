В годовом отчете Stark Logistics поставки в Россию названы британскими

В годовом отчете Stark Logistics, ставшей эпицентром скандала вокруг Каи Каллас, поставки из Эстонии в Россию были названы поставками в Великобританию, пишет dv.ee.
В отчете о хозяйственной деятельности за 2021 год Stark Logistics написала, что получила доход в размере 572 038 евро за поставки товаров в Россию.
В отчете же 2022 год компанию уже пишет, что ровно ту же сумму (572 038 евро) она получила за перевозки в Великобританию.
По словам исполнительного директора компании Кристьяна Краага, «британская» аномалия была ошибкой, совершенной при переводе отчета на новую систему, поскольку при пересчете данных, оборот из всех стран, не входящих в Европейский союз, был объединен в одну графу (туда входят доходы из Великобритании, Швейцарии, Норвегии и России), и по ошибке эту графу назвали «Великобритания».
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