В годовом отчете Stark Logistics поставки в Россию названы британскими

В отчете о хозяйственной деятельности за 2021 год Stark Logistics написала, что получила доход в размере 572 038 евро за поставки товаров в Россию.

В отчете же 2022 год компанию уже пишет, что ровно ту же сумму (572 038 евро) она получила за перевозки в Великобританию.

По словам исполнительного директора компании Кристьяна Краага, «британская» аномалия была ошибкой, совершенной при переводе отчета на новую систему, поскольку при пересчете данных, оборот из всех стран, не входящих в Европейский союз, был объединен в одну графу (туда входят доходы из Великобритании, Швейцарии, Норвегии и России), и по ошибке эту графу назвали «Великобритания».