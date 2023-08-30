Покупательская способность жителей Эстонии снизилась на десять процентов

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла считает, что сильное снижение розничной торговли остановлено. Но еще есть области, которые вызывают беспокойство. Ниже приведен полный комментарий Уускюла:

Уже в конце прошлого года и в первые месяцы этого года наблюдался большой спад розничной торговли. По сравнению с июлем прошлого года потребление снизилось на девять процентов. В то же время по сравнению с июнем в июле потребление оставалось примерно на том же уровне.

Потребители по-прежнему сильно помогают экономике

Если посмотреть на финансовое положение семей в целом, то эстонские семьи по-прежнему тратят в магазинах значительные суммы. Объемы розничной торговли стабильно росли в течение длительного времени. Даже небольшие показатели продаж весны 2020 года не оставляли сомнений в продолжении тенденции к росту по всему году в целом. И в последующие два года потребление значительно выросло. На него уходила гораздо большая часть дохода, чем раньше. Сейчас потребление снизилось, но снизились и доходы.

Дискреционный доход сильно сократился

Покупательная способность зарплаты упала на десятую часть. Однако необходимо учитывать и возросшие расходы на жилье. Если взять дискреционный доход, когда из зарплаты помимо налогов вычитаются расходы на жилье, еду и одежду, то именно увеличение расходов, связанных с жильем, как в части платежей по кредиту, так и в части коммунальных платежей, продолжает ограничивать другие виды потребления. Тем не менее, доля потребления в доходах увеличилась, а это означает, что потребители поддерживают экономику Эстонии своими покупками.

Возможность откладывать деньги снизилась