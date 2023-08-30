Экономический спад в Европе: производство ископаемого топлива значительно сократилось

Аналитик Ember Climate Матт Эвен отметил, что в первой половине этого года производство ископаемого топлива было на рекордно низком уровне. И это несмотря на то, что производство возобновляемых источников энергии не догоняло так быстро. Доля ископаемого топлива в производстве энергии в Европе составила 33 процента, такого небольшого числа раньше никогда не было.

По мнению Эвена, причина кроется в экономическом спаде в Европе. Потребление электроэнергии снизилось на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было связано с высокими ценами на энергоносители, с одной стороны, и экономическим кризисом, с другой. Поэтому из газа и угля стали производить меньше электроэнергии, чем раньше. Производство электроэнергии из угля снизилось на 23 процента. Доля угля в производстве электроэнергии в Европе составляет менее 10 процентов.

Что касается производства электроэнергии на газовых станциях, Эвен отметил, что, хотя стоимость газа значительно снизилась, то по сравнению с периодом до российско-украинской войны, цена на газ сейчас выше в два раза. Снижение потребления электроэнергии, в свою очередь, произошло из-за снижения спроса, которое затронуло европейские промышленные компании, прежде всего в Германии.

Эвен подчеркнул, что такая ситуация неустойчива. Необходимо создавать новые мощности по производству энергии.