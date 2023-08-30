Нужна ваша помощь: в Таллинне пропала 13-летняя девочка

В четверг, 24 августа, в Таллинне из своего дома ушла 13-летняя Эльзалилль. Ее мобильный телефон отключен.
По данным полиции, девочка может передвигаться по центру города в компании молодежи. Она и раньше уходила из дома, но никогда не отсутствовала так долго, как в этот раз.
Приметы пропавшей: рост около 165 см, худощавое телосложение, волосы примерно до плеч и недавно выкрашены в красный цвет. У Эльзалилль есть сережка в носу.
На девочке могут быть белые кроссовки Nike, серые джинсы и черная спортивная куртка. У нее может быть с собой поясная сумка.
Полиция просит всех, кто в последние дни видел Эльзалилль или располагает информацией о ее местонахождении, сообщать об этом по номеру 112.