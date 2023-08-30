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Пропавшая в Таллинне 13-летняя девочка сама вернулась домой

Rus.Postimees
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Elmo Riig

В четверг, 24 августа, в Таллинне из своего дома ушла 13-летняя Эльзалилль.

Полиция сообщала, что девочка может передвигаться по центру города в компании молодежи. Она и раньше уходила из дома, но никогда не отсутствовала так долго, как в этот раз.

В среду, 30 августа, после полудня стало известно, что Эльзалилль сама вернулась домой, с ней все в порядке.

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