Пропавшая в Таллинне 13-летняя девочка сама вернулась домой

Rus.Postimees.ee112Пропавшая в Таллинне 13-летняя девочка сама вернулась домойRus.Postimees30 августа 2023, 16:22Facebook TwitterComments Полицейский автомобиль. Фото: Elmo RiigВ четверг, 24 августа, в Таллинне из своего дома ушла 13-летняя Эльзалилль.Полиция сообщала, что девочка может передвигаться по центру города в компании молодежи. Она и раньше уходила из дома, но никогда не отсутствовала так долго, как в этот раз.В среду, 30 августа, после полудня стало известно, что Эльзалилль сама вернулась домой, с ней все в порядке.Facebook TwitterComments Ключевые слова nikeполициядевочкаТаллиннподростокрозыск Pекомендуем