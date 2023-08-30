Alexela и Infortar расширяют производство биогаза

«Если до сих пор мы производили биогаз в основном из навоза, то теперь в большей степени, чем раньше, сможем использовать в качестве сырья пищевые и другие биоразлагаемые отходы. В целом это дает пищевой промышленности более широкие возможности для участия в экономике замкнутого цикла», - сказал Кристьян Строом, исполнительный директор Eesti Biogaas OÜ, совместного предприятия компаний Alexela и Infortar.

После завершения проекта объем производства открытых два года назад при поддержке инвестиций в размере 30 миллионов евро станций по производству биогаза в Ойсу в Ярвамаа, в Ильматсалу в Тартумаа и Винни в Ляэне-Вирумаа увеличится на треть. В результате вырастет значение Eesti Biogaas, как крупнейшего производителя биометана в странах Балтии в достижении целей зеленого перехода.