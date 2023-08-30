Сборная Латвии недовольна судейством в матче с Канадой

Латвийская сборная почти все время вела в счете в течение первых двух четвертей матча, но на большой перерыв команды ушли все-таки при счете 43:42 в пользу канадцев. Во второй же половине матча Канада начала доминировать и не оставила Латвии никаких шансов.

Итальянец Лука Банки, являющийся главным тренером сборной Латвии, получил уже во второй четверти матча технический фол. Он сказал на послематчевой пресс-конференции, что этот инцидент - лишь часть игры, но одновременно выразил неудовольствием тем обстоятельством, что все три арбитра, работавшие на матче, представляли Северную или Южную Америку: матч обслуживали судьи из США, Аргентины и Пуэрто-Рико.

«Мне показалось, что с самого начала судьи не придерживались единой линии при контактах. Не нужно смотреть на имя на майке игрока, на его зарплату, на его популярность, на возраст», - сказал Банки и подчеркнул, что латвийский игрок Артурс Жагарс заслуживает такого же отношения к себе со стороны судей, как и канадская суперзвезда Шей Гилджес-Александер. По словам итальянского специалиста, это и было причиной, по которой его общение с судьями в один момент перешло на весьма повышенный тон.

Банки сказал, что у него ощущение, что правила FIBA на этом турнире действуют не для всех игроков.