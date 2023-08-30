Сборная Латвии недовольна судейством в матче с Канадой

На продолжающемся чемпионате мира по баскетболу свое первое поражение потерпела сборная Латвии. В третьем туре группового турнира латвийская команда уступила со счетом 75:101 составленной из звезд НБА команде Канады. Из лагеря латвийской сборной прозвучали критические замечания в адрес бригады арбитров.
Латвийская сборная почти все время вела в счете в течение первых двух четвертей матча, но на большой перерыв команды ушли все-таки при счете 43:42 в пользу канадцев. Во второй же половине матча Канада начала доминировать и не оставила Латвии никаких шансов.
Итальянец Лука Банки, являющийся главным тренером сборной Латвии, получил уже во второй четверти матча технический фол. Он сказал на послематчевой пресс-конференции, что этот инцидент - лишь часть игры, но одновременно выразил неудовольствием тем обстоятельством, что все три арбитра, работавшие на матче, представляли Северную или Южную Америку: матч обслуживали судьи из США, Аргентины и Пуэрто-Рико.
«Мне показалось, что с самого начала судьи не придерживались единой линии при контактах. Не нужно смотреть на имя на майке игрока, на его зарплату, на его популярность, на возраст», - сказал Банки и подчеркнул, что латвийский игрок Артурс Жагарс заслуживает такого же отношения к себе со стороны судей, как и канадская суперзвезда Шей Гилджес-Александер. По словам итальянского специалиста, это и было причиной, по которой его общение с судьями в один момент перешло на весьма повышенный тон.
Банки сказал, что у него ощущение, что правила FIBA на этом турнире действуют не для всех игроков.
При этом можно заметить, что, во всяком случае, на администраторов соцсетей FIBA игра Артурса Жагарса произвела сильное впечатление.
Arturs, stop it man.— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 29, 2023
I have missed out the whole game, because I am posting your plays 😂
Truly yours,
Admin#FIBAWC x #WinForLatvia pic.twitter.com/1ly6m2HHSk
Лука Банки добавил, что главный тренер сборной Канады Жорди Фернандез тоже позволял себе многое, и что если бы судьи и к поведению наставников подходили бы с одинаковыми критериями, то Фернандез должен был бы получить сразу несколько технических фолов. «Одной команде было позволено использовать плечи и грудь при единоборствах, другой - нет. Но мы вели в счете против канадцев целых 19 минут, я очень горд за своих игроков».
Форвард сборной Латвии Давис Бертанс высказался в схожем с главным тренером ключе: «Начали хорошо, но потом начались вещи, которые мне трудно комментировать. Так что я и не стану о них говорить. Любой, кто разбирается в баскетболе, понимает, что я имею в виду».
Канада закончила групповой турнир с тремя победами, Латвия - с двумя. Обе команды вышли в 1/8 финала. За бортом стадии плей-офф в этой группе остались французы и ливанцы.