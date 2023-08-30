Популярный эстонский ресторан, получивший высокую оценку Michelin, обанкротился

Некогда популярный рыбный ресторан Ruhe, который в прошлом году удостоился похвалы гастрономических экспертов Michelin, обанкротился и перешел в руки «могильщика компаний» Рауля Пинта, пишут «Деловые ведомости».
Ruhe обанкротился на прошлой неделе в пятницу. Его основательница Терье Линдау так и не дала внятного ответа, почему она продала компанию, управлявшую рестораном, ликвидатору Раулю Пинту, пишет Äripäev.
Пять лет назад ресторанный гид Северных стран White Guide включил Ruhe в число 30 лучших заведений региона.
В прошлом году достоинства эстонского рыбного ресторана упоминались и в международном путеводителе Michelin.
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