Певкур на встрече министров обороны ЕС: Нужно повысить оборонные затраты

«Медленный темп оборонных затрат и инвестиций Европы препятствует как поддержке Украины, так и развитию обороноспособности государств. На кону прежде всего жизни украинцев, но и обороноспособность самой Европы. ВВП Европы составляет около 16 триллионов евро в год, но, например, из Европейского фонда мира мы выделили в поддержку Украины всего 4,6 миллиарда, то есть 0,03 процента ВВП Европы - это показывает, что мы способны вместе как продолжать поддержку Украины до победного конца, так и обеспечивать безопасность наших граждан», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

«Весной мы договорились в ЕС, что к марту 2024 года отправим Украине миллион снарядов. Осталось еще шесть месяцев, но уже сейчас ясно, что все страны ЕС должны совершить гораздо больший вклад, чтобы добиться этой цели. Наряду с отправкой уже имеющихся снарядов и производству новых мы должны быстро рассмотреть и альтернативные пути к цели, в том числе модернизацию устаревающих снарядов и поставки из третьих стран», - добавил Певкур.

В первый день встречи министры вместе посетили расположенный вблизи Мадрида Спутниковый центр ЕС (SatCen), чтобы получить обзор его достижений и услышать о вызовах, обусловленных преимущественно российской войной агрессии.

«SatCen - важный партнер по сотрудничеству для Эстонии, потому что они поддерживают функционирование нашей системы предварительного предупреждения. В ходе войны в Украины мы отчетливо увидели важность военной географии и спутниковой разведки, и мы должны продолжать поддержку их разработки», - сказал Певкур.

У Певкура также прошли двусторонние встречи с министрами обороны Португалии и Нидерландов, где в том числе обсуждались укрепление сдерживающей и оборонной позиции на восточном фланге НАТО.