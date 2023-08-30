Один из лидеров сборной Латвии высказался против натурализации иностранных игроков

В международном басктеболе широко распространена практика выдачи государствами своих паспортов игрокам, не имеющим со своей новой национальной сборной ни малейшей связи. Это делается для того, чтобы за счет привлечения сильного игрока сделать команду более конкурентноспособной.

Например, перед прошлогодним чемпионатом Европы сборная Испании натурализовала американца Лоренцо Броуни, который в итоге сыграл ключевую роль в завоевании испанцами чемпионского титула. На нынешнем чемпионате мира в составе сборной Иордании блистал американец Ронди Холлис-Джефферсон, получивший иорданский паспорт всего за несколько недель до начала турнира.

Известно, что и в руководстве баскетбольного хозяйства Латвии возникали мысли найти подкрепление среди кого-то из иностранцев. Например, при поиске вариантов для усиления защитной линии проводились переговоры со звездой Евролиги Майком Джеймсом.

На протяжении многих лет выступавший в НБА латвийский снайпер Давис Бертанс, являющийся одним из лучших игроков в составе своей команды на продолжающемся чемпионате мира, заявил в интервью порталу Basketnews, что до тех пор, пока он сам играет в сборной Латвии, натурализованных иностранцев в ней не появится.