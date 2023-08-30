Назван лучший город мира для работы во время отпуска

Всего в рейтинге представлены 26 городов. Они оценивались по шкале от 1 до 10 в восьми категориях, включая климат, кухню, культуру, жилье и скорость интернета.

«Мы выбрали такие категории, которые позволяют выбрать оптимальную среду для работы за границей и включают в себя базовые требования к уровню жизни», - отметил Даррен Роджерс из IWG.

Столица Каталонии получила высокие баллы за наличие скоростного интернета и относительно недорогого жилья. Так, средняя стоимость аренды квартиры в городе составляет $1158 (1070 евро) в месяц, тогда как в Нью-Йорке, самом дорогом городе в списке, показатель достигает $3632 (3360 евро) в месяц. Чашка кофе обойдется в $2,68 (2,48 евро) вместо $4,92 (5,55 евро) в Лос-Анджелесе или $4,57 (4,2 евро) в Пекине.

Второе место в списке занял Торонто, третье – Пекин. В десятку также вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.

Кроме того, IWG провела опрос среди более тысячи работников, и 57% из них отметили, что брали опцию рабочего отпуска в последний год, то есть возвращались к удаленной работе, находясь при этом за рубежом.