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Социолог Юхан Кивиряхк: Каллас уйдет в отставку, когда реформисты найдут ей замену

Павел Соболев
, журналист
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  • Каллас возглавила Партию реформ как компромиссный кандидат, поэтому заменить ее не так просто
  • Планы Каи Каллас на будущее могут быть связаны в Еврокомиссией или Европарламентом
  • У «Ээсти 200» и соцдемов сейчас включился инстинкт самосохранения

На фоне скандала вокруг участия мужа премьер-министра Эстонии в бизнес-деятельности в России очень многие политики призвали Каю Каллас уйти в отставку, но она ответила, что не видит для этого никаких причин. О том, насколько Кае Каллас удается держать удар, может ли все-таки произойти ее отставка в ближайшем или отдаленном будущем, какие возможности появляются в связи с этой историей у оппозиции, а также обо многом другом в студии Postimees пораасуждал социолог Юхан Кивиряхк.

Вечером в понедельник, 30 августа, стало известно, что Кая Каллас 4 и 11 сентября даст разъяснения перед спецкомиссиями Рийгикогу в связи со скандалом. Советник премьера сообщил, что Каллас сама связалась с комиссиями и предложила даты встреч.

- Можно ли предположить, что Кая Каллас поняла, что ей нужно смягчить ту довольно воинственную позицию по отношению к парламенту и СМИ, которую она заняла сразу после скандала, и стать сговорчивее? Или, напротив, мы видим, что это она диктует правила игры, предлагает удобное ей время, а в комиссию по контролю госбюджета приходить все равно не собирается?

- Согласие прийти на заседание парламентских комиссий - это не добрая воля премьер-министра, это ее обязанность. Она должна давать отчет парламенту. Конечно, в первые дни этого скандала Кая Каллас повела себя не слишком хорошо. И теперь ее команда нашла те шаги, ту коммуникацию, которые позволят людям оценивать Каю Каллас позитивно.

Один опрос, опубликованный сегодня, показывает, что Кая Каллас по-прежнему остается самым предпочтительным человеком на посту премьера. Правда, уровень ее поддержки снизился, и если раньше было так, что личный рейтинг Каллас был выше рейтинга Партии реформ, то теперь ситуация обратная. Так что Каллас, конечно, пострадала от этого скандала.

- Некоторые эксперты говорят, что Каллас, не подав в отставку, подвергла сильному риску свою карьеру в долгосрочной перспективе, что если бы она взяла на себя ответственность и покинула бы посты главы правительства и лидера Партии реформ, то со временем у нее появилась бы возможность снова получить сильный мандат на выборах. А вот если ей придется уйти в отставку под давлением, это может означать крест на ее карьере политика. Насколько разумен выбор Каллас не уходить в отставку, есть ли у нее шансы сейчас отбиться от критики?

- Я тоже придерживаюсь такого мнения, что Кая Каллас упустила возможность уйти в отставку, что называется, с почетом. Уйти так, как этого требует зрелая политическая культура. Кая Каллас же все время продолжает говорить, что она ни в чем не виновата и никакого преступления не совершала. Конечно, многие предприниматели и сейчас возят в Россию товары. Но ведь у премьер-министра есть и моральная ответственность, которая никак не связана с вопросом вины или преступления. Это просто знак зрелой политической культуры.

В таких случаях нужно подавать в отставку. И, действительно, это оставляет за политиком куда большие возможности в будущем. Но сейчас, когда я читаю высказывания коалиционных партнеров реформистов, или даже некоторых членов самой Партии реформ, я прихожу к выводу о том, что Кая Каллас медлит с отставкой по той причине, что сейчас нужно найти внутри ее партии следующий ход. Найти того, кто станет новым премьером, чтобы партия была оставлена в покое.

Давайте вспомним, как Кая Каллас стала председателем Партии реформ. Тогда там была ситуация с участием двух явно конкурирующих сторон. Там было крыло Певкура и крыло Михала, то есть это была примерно такая же ситуация, что сложилась сейчас в Центристской партии. И Каллас пришла тогда именно как компромиссный кандидат. И вот если сейчас ей придется покинуть пост главы Партии реформ, в партии опять может возникнуть эта внутренняя конкуренция между разными лагерями.

Это точно не пойдет на пользу Партии реформ. Но ей совсем не идет на пользу и продолжение работы Каи Каллас на посту премьера.

- В эстонской прессе высказываются предположения, что, возможно, Кая Каллас любой ценой постарается удержаться во главе эстонского правительства в ближайшие несколько месяцев, но избавит Партию реформ от своего лидерства к муниципальным выборам 2025 года, начав международную политическую карьеру, например, в ранге еврокомиссара. Насколько правдоподобным выглядит такой сценарий?

- Муниципальные выборы 2025 года - это все-таки слишком далекая перспектива. Важнее то, что в 2024 году состоятся выборы в Европарламент. И я думаю, что планы на будущее у Каи Каллас связаны именно с Европарламентом. Или с Еврокомиссией. Да, возможно, уже сейчас на этот счет идут какие-то переговоры и заключаются какие-то предварительные соглашения. Но они могут и касаться продолжения работы правительства с другим премьером, и при этом может уже обговариваться, что Каллас после выборов в Европарламент начнет работать в Европе.

Такие возможности, несомненно, есть. Все ведь понимают, что при нынешнем составе эстонского парламента создание правительства страны без участия Партии реформ практически невозможно.

- Оппозиционные партии, подвергающие Каю Каллас острой критике, ругают не только реформистов, но и «Ээсти 200» и социал-демократов, обвиняя их чуть ли не в пресмыкании перед старшим коалиционным партнером. Действительно ли сейчас подтверждается представление, что у «Ээсти 200» и социал-демократов довольно бесправная позиция в нынешней коалиции, потому что в любую коалицию без участия реформистов их бы не взяли?

- Действительно, партнеры реформистов по коалиции не имеют такого веса, который позволял бы им перевернуть ситуацию в парламенте. Им необходимо сохранять хорошие отношения с Партией реформ. Как я уже сказал, я думаю, что в то же время у них уже есть понимание, что рано или поздно Кая Каллас должна будет уйти в отставку. А сейчас надо действовать спокойно и обеспечить продолжение работы коалиции в нынешнем составе.

Ведь уже высказываются предположения, что если премьером станет Кристен Михал, то он может предпочесть других коалиционных партнеров. Не EKRE, конечно, но, например, центристов. Так что в некотором роде у «Ээсти 200» и у социал-демократов сейчас просто включился инстинкт самосохранения.

В то же время Евгений Осиновский все-таки достаточно критически прокомментировал скандал с премьером. Он, конечно, не руководит Социал-демократической партией, но его слова вполне могут отражать подлинные настроения коалиционных партнеров реформистов по поводу этого скандала.

- Естественно, что партия EKRE сейчас очень активно критикует Каю Каллас, требуя не только ее отставки, но и чуть ли не досрочных парламентских выборов. Наверное, EKRE обязательно постарается максимально использовать в своих целях возникший скандал, поскольку все-таки недовольство Каей Каллас в обществе достаточно велико. Какие возможности усилить свои позиции есть у EKRE?

- Фракция EKRE в парламенте довольно откровенно рассказала о своих намерениях. Они хотят отставки нынешнего правительства, они хотят отставки Каи Каллас. Это дает еще один аргумент в пользу того, что Каллас не должна оставаться премьером. Ясно же, что если она останется на этом посту, то осенью в парламенте продолжится такая же обструкция, что мы видели весной. Более того, эта обструкция даже усилится. Поэтому в интересах общественного мира, в интересах нормальной работы Рийгикогу премьера нужно поменять.

Очень много говорится и о том, что Кая Каллас стала своего рода лицом поддержки Украины. Но я все-таки советую не забывать, что внешнеполитические позиции Эстонии разрабатываются очень профессионально работающим Министерством иностранных дел. Поэтому кто бы из Партии реформ не стал новым премьер-министром, этот человек все равно будет точно так же выражать именно эти позиции, подготовленные в МИДе.

- Можно ли сказать, что в свете возникшего скандала еще большее значение для эстонской политики приобретают выборы нового главы Центристской партии?

- Я думаю, что ситуация в Центристской партии сейчас не очень хорошая. Как я уже говорил сегодня, она впрямь напоминает тот период в Партии реформ, когда за власть в ней боролись Певкур и Михал, и в итоге председателем стала в качестве компромиссного кандидата Кая Каллас.

Когда в партии возникают два крыла, которые почти равны по силе, лучше всего находить такого кандидата, который устроил бы всех. У центристов есть такой кандидат, но он сидит сейчас в Брюсселе. Это Кадри Симсон. Но если бы она вступила в эту игру, это, возможно, помогло бы примирить сторонников разных позиций в Центристской партии. Сблизить их. Сейчас же совершенно ясно, что и в случае победы Кийка, и в случае победы Кылварта проигравшая половина партии будет очень недовольна. Это очень плохая ситуациия для политических перспектив партии.

Если же говорить о ближайших перспективах центристов в парламенте, то я бы сказал, что эстонская политика очень прагаматична. Сейчас можно представить приглашение в правящую коалицию центристов и с Танелем Кийком, и с Михаилом Кылвартом во главе партии. Тут все будет зависеть от количества мандатов, от парламентской математики.

- Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо сказал, что призыв оппозиции к созданию комиссии по расследованию скандала с премьер-министром Каей Каллас продиктован желанием набрать политические очки и добиться, чтобы скандал как можно дольше держался в центре общественного внимания. Есть ли у этого скандала потенциал долго привлекать внимание жителей Эстонии, не стоит ли ожидать, что через пару недель он начнет надоедать и в итоге утрясется?

- Парламентская комиссия - это ведь просто такое политическое собрание, которому очень трудно принять какое-то серьезное решение. Какие бы новые обстоятельства скандала не вскрывались, все равно он будет не скандалом с политической партией, а личным скандалом Каи Каллас. Условно говоря, если бы ее муж не был бы ее мужем, но все равно делал бы такой бизнес, никто бы это вообще не обсуждал. А раз этот скандал касается именно Каи Каллас, то именно ей и предстоит его разрешать.

Это, в общем, подтверждают и высказывания многих политиков из Партии реформ. Из этих высказываний можно понять, что Кае Каллас придется принять на себя ответственность. Моральную ответственность за эту ситуацию. И это должно быть сделано так, чтобы Партия реформ при этом не пострадала. Чтобы Партия реформ продолжала быть главной партией в правительственной коалиции. Нужно просто найти нового премьера, но это должен быть и такой человек, который сможет обеспечить нормальную внутреннюю ситуацию в партии.

Смотрите запись полной версии беседы!

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