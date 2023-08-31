Социолог Юхан Кивиряхк: Каллас уйдет в отставку, когда реформисты найдут ей замену

Вечером в понедельник, 30 августа, стало известно, что Кая Каллас 4 и 11 сентября даст разъяснения перед спецкомиссиями Рийгикогу в связи со скандалом. Советник премьера сообщил, что Каллас сама связалась с комиссиями и предложила даты встреч.

- Можно ли предположить, что Кая Каллас поняла, что ей нужно смягчить ту довольно воинственную позицию по отношению к парламенту и СМИ, которую она заняла сразу после скандала, и стать сговорчивее? Или, напротив, мы видим, что это она диктует правила игры, предлагает удобное ей время, а в комиссию по контролю госбюджета приходить все равно не собирается?

- Согласие прийти на заседание парламентских комиссий - это не добрая воля премьер-министра, это ее обязанность. Она должна давать отчет парламенту. Конечно, в первые дни этого скандала Кая Каллас повела себя не слишком хорошо. И теперь ее команда нашла те шаги, ту коммуникацию, которые позволят людям оценивать Каю Каллас позитивно.

Один опрос, опубликованный сегодня, показывает, что Кая Каллас по-прежнему остается самым предпочтительным человеком на посту премьера. Правда, уровень ее поддержки снизился, и если раньше было так, что личный рейтинг Каллас был выше рейтинга Партии реформ, то теперь ситуация обратная. Так что Каллас, конечно, пострадала от этого скандала.