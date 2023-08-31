В студии Postimees Юхан Кивиряхк: не упустила ли Кая Каллас лучший момент для ухода в отставку?

- Вчера стало известно, что Кая Каллас в два ближайших понедельника даст разъяснения перед спецкомиссиями Рийгикогу в связи со скандалом. Советник премьера сообщил, что Каллас сама связалась с комиссиями и предложила даты встреч. Можно ли предположить, что Каллас поняла, что ей нужно смягчить ту довольно воинственную позицию по отношению к парламенту и к СМИ, которую она заняла сразу после скандала, и стать сговорчивее, или, напротив, мы видим, что это она диктует правила игры, предлагает удобное ей время, а в комиссию по контролю госбюджета приходить все равно так и не собирается?

- Некоторые эксперты говорят, что Каллас, не подав в отставку, подвергла сильному риску свою карьеру в долгосрочной перспективе, в том смысле, что если бы она взяла на себя политическую ответственность и покинула бы посты главы правительства и лидера Партии реформ, то со временем у нее появилась бы возможность снова получить очень сильный мандат на выборах. А вот если же ей все-таки придется уйти в отставку под давлением, то это может означать крест на ее карьере политика. Насколько разумен выбор Каллас не уходить в отставку, есть ли у нее шансы сейчас отбиться от критики?

- В эстонской прессе высказываются предположения, что, возможно, Кая Каллас любой ценой постарается удержаться во главе эстонского правительства в ближайшие несколько месяцев, но избавит Партию реформ от своего лидерства к муниципальным выборам 2025 года, начав международную политическую карьеру, например, в ранге еврокомиссара. Насколько правдоподобным выглядит такой сценарий?