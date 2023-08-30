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Готовимся к сезону гриппа: Эстония получит несколько сотен тысяч вакцин

Postimees
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Вакцина. Фото является иллюстративным.
Вакцина. Фото является иллюстративным. Фото: Peeter Sirge

В предстоящем сезоне в Эстонию будет поставлено около 176 000 доз вакцин против гриппа Influvac Tetra и Vaxigriptetra, сообщило Агентство по лекарственным средствам.

Обе вакцины подходят как взрослым, так и и детям с шестимесячного возраста и содержат два штамма гриппа А и два штамма гриппа В согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза на сезон 2023/2024 .

Грипп - вирусное и зачастую тяжелое заболевание, наиболее надежную защиту от которого обеспечивает вакцинация. Лучшее время для вакцинации - октябрь и ноябрь, но прививку можно делать в течение всего сезона гриппа. Иммунитет развивается в течение двух-трех недель после защитной инъекции, а ее эффект сохраняется до года.

Люди, принадлежащие к группе риска, смогут бесплатно привиться от гриппа с середины октября, когда поступят предоставленные государством вакцины, сообщает Med24.

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