Готовимся к сезону гриппа: Эстония получит несколько сотен тысяч вакцин

Обе вакцины подходят как взрослым, так и и детям с шестимесячного возраста и содержат два штамма гриппа А и два штамма гриппа В согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза на сезон 2023/2024 .

Грипп - вирусное и зачастую тяжелое заболевание, наиболее надежную защиту от которого обеспечивает вакцинация. Лучшее время для вакцинации - октябрь и ноябрь, но прививку можно делать в течение всего сезона гриппа. Иммунитет развивается в течение двух-трех недель после защитной инъекции, а ее эффект сохраняется до года.