Массированный налет беспилотников. Как украинские дроны могли долететь до Пскова?

В этом случае все самолеты, которые находятся в зоне, где введен такой план, обязаны покинуть ее и отправиться либо на запасные аэродромы, либо ожидать в другом районе.

Кроме того, в аэропортах отменяются рейсы, что также приводит к большим расходам. Это уже не первый раз за последние недели, когда небо в московском районе полетной информации закрывают из-за беспилотников.

Откуда прилетели дроны?

Всего за ночь дроны прилетели в шесть российских регионов и аннексированный Севастополь, и это один из самых массированных ударов.

При этом особенность налета на псковский аэродром еще и в том, что он находится примерно в 700 км от ближайшей границы Украины. Это довольно большое расстояние.

В Украине есть дроны с заявленной дальностью в тысячу и более километров – например, Raybird-3 или «Бобер». Их, как считается, уже применяли во время ударов по России.

Однако расстояние в 700 километров по прямой на самом деле увеличивается, поскольку дрон, вероятно, в полете маневрирует, что может удлинить маршрут. Кроме того, если в полете будет встречный или боковой ветер, то также придется тратить горючее, чтобы преодолеть его, либо корректировать курс.