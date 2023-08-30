В назначенный час: Каллас примет участие в заседаниях спецкомиссий Рийгикогу

Каллас не пришла в минувший вторник на совместное заседание спецкомиссии по контролю за госбюджетом и спецкомиссии по борьбе с коррупцией, объяснив это тем, что оно не вписывалось в ее график.

Теперь Каллас предложила подходящее ей время. Согласно договоренности, она примет участие в заседании спецкомиссии по борьбе с коррупцией 4 сентября в 10.00 и 11 сентября в 13.00 – в заседании спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности, подтвердила ERR советник премьер-министра Марис Линдмяэ.

Кристьян Крааг, генеральный директор Stark Logistics, и Мартти Лемендик, генеральный директор Metsaprint, также были приглашены на заседание во вторник, но ни один из них не захотел прийти, чтобы дать объяснения по этой теме.