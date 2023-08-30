Франция вышла на игру против Ливана без центровых в составе

Всего в составе сборной Франции на чемпионат мира приехало три центровых. Руди Гобер не вышел на игру против Ливана из-за полученной уже на чемпионате мира травмы икроножной мышцы. Мустафе Фаллю помешали сыграть против ливанцев внезапно разболевшиеся зубы, а для Матиаса Лессора, как было объявлено уже после поражений французов от Канады и Латвии, чемпионат мира уже закончен. Он приехал на турнир с незалеченной до конца травмой, поэтому, поскольку французам предстоят матчи лишь за 17-32 места, французские тренеры не собираются подвергать риску его здоровье.