Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что расследование крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не может быть международным, поскольку «сейчас иные обстоятельства». Об этом пишет «Новая Газета. Европа» со ссылкой на «Ведомости».
Песков об отказе от международного расследования крушения самолета Пригожина: «Сейчас иные обстоятельства»
На просьбу прокомментировать отказ российской стороны в участии бразильских авиавластей Песков напомнил, что расследование ведет Следственный комитет РФ, поэтому «речь о каком-то международном расследовании идти не может».
«Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу точно это сформулировать, но, очевидно, что существуют разные версии, среди которых и версия, вы знаете, о чем, собственно, идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее», - отметил пресс-секретарь.
Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что не собирается расследовать по международным правилам крушение самолета Евгения Пригожина, изготовленного бразильской компанией Embraer.
На предложение бразильских авиавластей о сотрудничестве МАК ответил, что так как разбившийся самолет выполнял внутренний рейс, то, согласно правилам Международной организации гражданской авиации, расследование ведут местные власти.
МАК и СК ведут совместное расследование крушения самолета Пригожина. Пока что ни одно из ведомств не выдвинуло официальных версий происшествия.