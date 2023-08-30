Песков об отказе от международного расследования крушения самолета Пригожина: «Сейчас иные обстоятельства»

На просьбу прокомментировать отказ российской стороны в участии бразильских авиавластей Песков напомнил, что расследование ведет Следственный комитет РФ, поэтому «речь о каком-то международном расследовании идти не может».

«Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу точно это сформулировать, но, очевидно, что существуют разные версии, среди которых и версия, вы знаете, о чем, собственно, идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее», - отметил пресс-секретарь.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что не собирается расследовать по международным правилам крушение самолета Евгения Пригожина, изготовленного бразильской компанией Embraer.

На предложение бразильских авиавластей о сотрудничестве МАК ответил, что так как разбившийся самолет выполнял внутренний рейс, то, согласно правилам Международной организации гражданской авиации, расследование ведут местные власти.