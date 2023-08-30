В Кремле ответили на вопрос, могли ли атаковавшие Псков дроны прилететь с территории Эстонии

На вопрос журналистов, залетели ли атаковавшие Псков беспилотники с территории Эстонии и Латвии, представитель Кремля ответил, что делать такие выводы – прерогатива военных экспертов.

«Не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, с тем чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», – сказал он.

Песков заявил, что подавляющее большинство дронов летят в гражданские объекты. «Продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы», – подчеркнул Песков.

Он также подтвердил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 30 августа.