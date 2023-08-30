В Эстонии была одна вещь, которая в августе подешевела

В ценовой зоне эстонской биржи электроэнергии Nord Pool в этом году средняя цена в августе составила 94,38 евро за мегаватт-час, что на 73,9 процента меньше, чем в августе 2022 года, когда среднемесячная цена составляла 361,35 евро за мегаватт-час.
При этом средняя биржевая цена электроэнергии в августе этого года была на 18,6 процента дороже, чем в июле. В этом году среднемесячная цена была дороже августа только в январе и феврале, когда цены составляли 99,27 и 113,12 евро за мегаватт-час соответственно.
В Латвии и Литве биржевая цена электроэнергии в августе была на 8,6 процента дороже, чем в Эстонии, или 102,49 евро. Однако средняя цена в Финляндии оказалась на 29,6 процента дешевле, чем в Эстонии - 66,44 евро за мегаватт-час.
Самая высокая средняя цена на рынке электроэнергии Nord Pool была в августе этого года в Польше, где среднемесячная цена составила 107,08 евро за мегаватт-час.
Дневной рекорд эстонской ценовой зоны биржи электроэнергии Nord Pool датируется августом 2022 года. 17 августа прошлого года цена в Эстонии подскочила до 682,05 евро, а в течение часа цена достигла целых 4000 евро за мегаватт-час.