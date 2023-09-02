В сентябре в Эстонии началась акция «Septembris ei jöö», в рамках которой предполагается добровольный отказ от употребления алкоголя хотя бы на 30 дней. Сознательный, но временный отказ от спиртных напитков касается не только по-настоящему зависимых от зеленого змия людей, но и так называемых socially drinking. Парадокс, но именно в конце лета в Таллинне открылись новые винотеки и даже… заочная винная школа. Поэтому на этот раз я решила идти не в ресторан, а на трезвую, так сказать, голову побывать в разных столичных винотеках и посмотреть, что там происходит.